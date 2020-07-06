Финансы
Газета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество
В Сыктывкаре на лечении находятся 290 больных коронавирусом
Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщила Наталья Хозяинова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на 5 июля в Сыктывкаре на лечении с диагнозом COVID-2019 в инфекционной больнице находятся 126 человек, в Коми республиканской - 164 больных.
ИА БНК вчера в 10:52
Общество
Правительство выделило почти 7,5 млрд руб. на выплаты медикам в июле
Правительство России выделило около 7,45 млрд руб. на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
РБК вчера в 06:55
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову в понедельник обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы.
ТАСС 11:34
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
Культура
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
Происшествия
Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении
Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:19
Общество
Наталья Билан и ряд топ-менеджеров покинут «Матч-ТВ»
Главный продюсер «Матч-ТВ» Наталья Билан в ближайшее время покинет канал, - сообщает Betting Insider со ссылкой на неназванные источники в руководстве «Матч-ТВ».
ProstoProSport 10:18
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян
Президент России Владимир Путин назвал неясными перспективы открытия европейских границ для российских граждан.
Ведомости 09:13
Путешествия
В отечественных курортах разочаровались россияне
По результатам опроса портала TourDom.ru, наши туристы достаточно быстро разочаровались в поездках на местные курорты.
Live24 07:10
Гаджеты
Honor привезла в Россию новый смартфон дешевле 8 тысяч рублей
Сегодня Honor официально объявила о том, что компания наконец-то привезла в Россию свой новый смартфон дешевле 8 тысяч рублей - Honor 7A Prime.
Ferra 09:47
Музыка
Захарова анонсировала выход двух песен на ее стихи
Взгляд.ру 08:53
Политика
МИД РФ допустил развал Договора по открытому небу после выхода США
Москва, 4 июля 2020, 13:37 — REGNUM Договор по открытому небу может развалиться по «эффекту домино» в результате того, что после выхода из него США, из данного соглашения могут также выйти и другие страны.
REGNUM 04 июля в 06:37
Кино
«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
Моя Москва.онлайн 05:39
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
Политика
ГП заблокировала сайты, рассылавшие фейки о минировании школ
Приняты меры по ограничению доступа к иностранному интернет-сервису, с помощью которого распространялись фейковые сообщения анонимные о минировании общеобразовательных учреждений.
РИА Новости 11:28
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 продемонстрирован на видео
Недавно на просторах мировой «паутины» дизайнер и известный информатор Бен Гескин опубликовал видеозапись с компьютерной моделью, которая со всех сторон продемонстрировала новый Samsung Galaxy Fold 2. Источник заявил, что данный рендер удалось создать благодаря появившимся в Сети последним утечкам новой информации об этой разработке корпорации из Азии.
Актуальные Новости 01:35
Общество
Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии»
Российская газета 11:01
Здоровье
В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии, в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Общество
Почти 8 тысяч нижегородских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 8 тысяч нижегородских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку.
Открытый Нижний 03:56
Здоровье
Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом
"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
Интерфакс - Россия 07:27
Кино
В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине
Игромания.ру 10:35
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Недорогому кроссоверу Hyundai Venue достанется "умная" коробка передач, сочетающая в себе свойства классических "механики" и "автомата".
Новые автомобили 10:13