Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Курс валют 7 июля: рубль снизился на открытии торгов

Свободная Пресса04:25

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля

ТАСС03:02

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:14

Курс доллара растет в начале торгов

Газета.Ru03:10

Курс доллара взлетел

Lenta.ru03:22

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

BFM.ruвчера в 04:23
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Технологии

Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению новых вирусов

Ученый подчеркнул, что время от времени специалисты сталкиваются с новыми вирусами.
Evo-rus.com 03:09
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Общество

В Тульской области коронавирусом заболели еще 69 жителей

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия вчера в 03:49
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Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru вчера в 17:24
386
Общество

Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
Газета.Ru 03:53
620
Общество

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
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Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
Газета.Ru 04:15
4
Общество

В России выявили минимальное суточное число заболевших с 29 апреля

За последние сутки в России выявили 6368 случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.
РБК 03:32
4
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Армия и оружие

В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» со стороны России

Командующий Объединенных сил ВС генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в эфире телеканала ICTV о том, что Вооруженные силы Украины не видят «угрозы вторжения» от России, передает RT.
Shraibikus News 02:41
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Армия и оружие

Российскому электромагнитному оружию увеличили дальность поражения

Популярная механика вчера в 02:49
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Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Происшествия

Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме.
ТАСС 03:52
5
Общество

Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

РБК вчера в 15:05
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
29
Общество

Жители Москвы и Кубани больше других боятся потерять работу

"Краснодарский край наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за коронавируса", - говорится в исследовании.
Газета.Ru 02:48
4
Шоу-бизнес

Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут.
Lenta.ru 04:18
20
Политика

Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ

Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
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Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru вчера в 14:22
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Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

RT на русском вчера в 20:59
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Здоровье

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
208
Политика

В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
237
Происшествия

В Саратовской области скончался ещё один пациент с COVID-19

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 7 июля в Саратовской области носителями коронавируса числятся 7135 человек.
REGNUM 04:14
1
Общество

Малышева заявила об окончании вспышки коронавируса в стране

Врач и телеведущая Елена Малышева считает о том, что в России окончена вспышка коронавируса.
ФедералПресс 03:28
2
Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11% и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Единоборства

Макгрегор эмоционально ответил на слова о бое с Хабибом и удалил твит

ImagePressAgency / face to face Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на слова американца Дастина Порье о возможном реванше с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
РЕН ТВ 03:54
Общество

В Мельбурне введут шестинедельный карантин из-за коронавируса

Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс сообщил о введении в Мельбурне карантина на шесть недель.
Коммерсантъ 02:38
Экономика

В Госдуме предложили вдвое увеличить имущественный налоговый вычет

В Государственной думе предложили в два раза увеличить сумму, из которой россияне могут получать имущественный налоговый вычет при покупке жилья.
Компания 04 июля в 07:05
1,6K
Экономика

Россия вошла в список 10-ти лучших стран для инвесторов

Россия входит в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, следует из исследования European Investment Monitor (EIM) международной консалтинговой компании EY.
Вести.Ru вчера в 03:37
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