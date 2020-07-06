Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Официальный курс доллара США вырос на 84 коп., евро — на 1,34 руб

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Курсы валют в Беларуси на 6 июля: белорусский рубль сдает позиции перед долларом и евро, и заметно

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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
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Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова

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Политика

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

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Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД

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Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

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Власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта.
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В период палеозоя на территории Австралии обитали гигантские морские скорпионы эвриптериды.
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Песков воздержался от оценок исследования об уровне бедности регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля в разговоре с журналистами признал, что не успел еще ознакомиться с исследованием «РИА Новости» об уровне бедности субъектов страны.
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В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
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