Финансы
Газета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru 04 июля в 20:56
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
Происшествия
МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
Интерфакс 12:55
Наука
Искусственный интеллект научили вести беседу от имени умерших ученых
Искусственный интеллект научили поддерживать переписку и голосовой диалог от имени известных исторических личностей, 6 июля сообщает интернет-издание «The Next Web».
ИА Красная Весна 15:16
Шоу-бизнес
София Ротару впервые показала свой элитный особняк за миллион долларов
Впервые Ротару опубликовала фотографию, на которой изображена ее элитная недвижимость. Особняк расположен в пригороде Киева – Конча Заспе.
iReactor 05:47
Армия и оружие
Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
ТАСС 18:45
Происшествия
В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка
Сахалин.Инфо 19:50
Происшествия
В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 19:56
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Киберспорт
Вышел самостоятельный мод Team Fortress 2 Classic без шапок
В Team Fortress 2 Classic не будет шапок – первые появились в Team Fortress 2 лишь в мае 2009-го.
Cyber.sports.ru вчера в 12:15
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы.
ToDay News Ufa вчера в 14:39
Культура
«Край света» в этом году пройдет, но по-другому
Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Сахалин.Инфо 18:40
Кино
В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине
Игромания.ру 10:35
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").
РИА Новости 19:22
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
Car.ru 08:29
Экономика
Гольдштейн нашел резервы для поддержки бизнеса в ЕАО
Новые инициативы Ростислава Гольдштейна расширяют прямую поддержку бизнеса в регионе, которая затрагивает большую часть секторов экономики области и направлена на сохранение занятости.
РИА Биробиджан 05:30
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
Общество
В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород 10:59
Политика
Голосование-2020: Чьи головы полетят за провалы Кремля
Высоким протестным голосованием отметились и некоторые дальневосточные территории: на Камчатке – 37,2%, в Хабаровском крае и Магаданской области – по 36,6%.
Свободная Пресса 07:00
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 16:22
Политика
Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%
Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%.
Газета.Ru 15:23
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество
Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии
В прошлом году, как писала "Российская газета", самые высокие пенсии были на Дальнем Востоке (средний размер 16,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:50
Экономика
В России сократилось количество инвестпроектов США
США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК.
Коммерсантъ 00:43
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Происшествия
Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити
Москва, 6 июля 2020, 21:08 — REGNUM Основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский 6 июля подрался с обманутым дольщиком жилого комплекса-долгостроя «Кутузовская миля».
REGNUM 14:08
Футбол
Тебас: плохо, что «Реал» может позвонить насчёт судей через 20 минут после конца матча
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вспомнил звонок президента «Реала» Флорентино Переса главе Королевской федерации футбола Испании Луису Рубиалесу по поводу работы судей, занимающихся видеоповторами в начале сезона.
Чемпионат 19:42
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
RT на русском вчера в 16:25