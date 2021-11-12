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Курс доллара превысил 73 руб

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Евро
 торгуется на уровне 83,66 руб. (+1,7 руб.).
Коммерсантъ
К 20:15 по мск курс доллара вырос на 1,45 руб., до 73,08 руб.
Коммерсантъ
К 15:05 мск евро замедлил рост и находился на отметке 82,8 рубля (+1,02%).
ТАСС
К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,82% - до $82,19 за баррель.
Интерфакс

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