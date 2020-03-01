Финансы
Суть событийРубль продолжает обесцениваться: курс доллара уже превысил 74 рубля
На старте торгов в четверг, 12 марта, доллар вырос почти на полтора процента. Его стоимость превысила 74 рубля впервые с марта 2016 года. По данным на 10:05 доллар достиг отметки в 74,04 рубля, следует из данным Мосбиржи.
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Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Политика
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Путешествия
Продажи туров за рубеж в России упали на 60%
Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".
Кино
Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах
Лос-Анджелес, США, 12 марта 2020, 10:27 — REGNUM Сразу две главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney получила старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
Политика
Володин назвал преимуществом России не газ, а Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное преимущество России не газ и нефть, а президент России Владимир Путин.
Общество
Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса
Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Шоу-бизнес
Наталью Андрейченко задержали мексиканские полицейские
Общество
В России запретят высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд
Правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд.
Политика
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии
Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
Авто
Обновленная Hyundai Creta подорожала в России
В России начались продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева на 100 млн долларов
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.
Космос
На окраинах Солнечной системы обнаружено более 100 малых планет
Ученые из проекта по изучению темной энергии разработали новый метод поиска так называемых транснептуновых объектов — малых планет, скрытых в темных окраинных областях Солнечной системы.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Экономика
Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»
В компании Nord Stream 2 AG предусмотрены средства для реализации морского газопровода "Северный поток-2" и его последующей эксплуатации.
Экономика
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
Футбол
Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.