Финансы

Суть событийСуть событийРубль продолжает обесцениваться: курс доллара уже превысил 74 рубля

На старте торгов в четверг, 12 марта, доллар вырос почти на полтора процента. Его стоимость превысила 74 рубля впервые с марта 2016 года. По данным на 10:05 доллар достиг отметки в 74,04 рубля, следует из данным Мосбиржи.
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Курс доллара превысил ₽74 после объявления пандемии коронавируса

РБК03:09

Курс доллара превысил 74 рубля

Парламентская газета03:15

Рубль продолжает обесцениваться: курс доллара уже превысил 74 рубля

Суть событий04:01
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Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
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Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru 05:19
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Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
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Продажи туров за рубеж в России упали на 60%

Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".
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Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах

Лос-Анджелес, США, 12 марта 2020, 10:27 — REGNUM Сразу две главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney получила старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен.
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Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
iReactor 10 марта в 19:06
Политика

Володин назвал преимуществом России не газ, а Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное преимущество России не газ и нефть, а президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:31
Общество

Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса

Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Газета.Ru вчера в 01:45
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В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Шоу-бизнес

Наталью Андрейченко задержали мексиканские полицейские

Uznayvse.ru 06:01
Общество

В России запретят высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд

Правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд.
RT на русском 06:18
Политика

Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Lenta.ru 07:00
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Газета.Ru 03:32
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
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В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

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Авто

Обновленная Hyundai Creta подорожала в России

В России начались продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Автоновости дня 10 марта в 11:06
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева на 100 млн долларов

Компания вчера в 01:23
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Политика

Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.
РБК вчера в 07:12
Космос

На окраинах Солнечной системы обнаружено более 100 малых планет

Ученые из проекта по изучению темной энергии разработали новый метод поиска так называемых транснептуновых объектов — малых планет, скрытых в темных окраинных областях Солнечной системы.
РИА Новости 05:10
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
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Экономика

Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»

В компании Nord Stream 2 AG предусмотрены средства для реализации морского газопровода "Северный поток-2" и его последующей эксплуатации.
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Экономика

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
РИА Новости 01:00
Футбол

Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе

Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.
Спорт-Экспресс вчера в 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
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