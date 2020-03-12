Финансы

РБКРБККурс доллара превысил ₽74 после объявления пандемии коронавируса

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Курс доллара укрепился на 1,5%, до ₽74,04 по состоянию на 10:05 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 1,73%, до ₽83,58. Инвесторы начинают пересматривать свои ожидания по влиянию коронавируса на мировую экономику в сторону увеличения.
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Курс доллара превысил ₽74 после объявления пандемии коронавируса

РБК03:09

Курс доллара превысил 74 рубля

Парламентская газета03:15
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:02, Ашберн

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