Финансы
РБККурс доллара превысил ₽74 после объявления пандемии коронавируса
Курс доллара укрепился на 1,5%, до ₽74,04 по состоянию на 10:05 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 1,73%, до ₽83,58. Инвесторы начинают пересматривать свои ожидания по влиянию коронавируса на мировую экономику в сторону увеличения.
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Комментарии
Здоровье
Правительство Украины объявило трехнедельный карантин
Правительство Украины 11 марта приняло ряд решений по борьбе с угрозой распространения коронавируса и, в частности, предложило ввести на три недели карантин на всей территории страны.
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В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом
В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием.
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Цена нефти Brent упала ниже $33
Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent падала на 9,1% и на 17:02 мск составляла $32,52 за баррель, следует из данных Интерконентальной биржи.
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Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
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ГД одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституции.
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«Победа» организует 12 вывозных рейсов из Германии и Испании
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Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга
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Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Транспорт
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
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Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России
Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
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Россия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Происшествия
В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином
Жители дагестанского села Джемикент устроили самосуд и сильно избили мужчину, осквернившего могилу их матери.
Кино
Из-за коронавируса на 2021 год перенесена премьера боевика «Форсаж 9»
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Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold
Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.
Армия и оружие
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Футбол
Форвард «Сампдории» Габбьядини заразился коронавирусом
У нападающего «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностировали коронавирус, сообщает в «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
Экономика
Мишустин: Россия накопила столько, что хватит на годы
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию
В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
Футбол
«Нет коронавирусу». Смолов опубликовал фото с игроками «Сельты»
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов сфотографировался со своими одноклубниками, защитником Джейсоном Мурильо и хавбеком Рафиньей.
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии
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В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
Пикеты начались вчера, 10 марта, когда в законопроект во время рассмотрения во втором чтении была внесена поправка о возможном обнулении сроков для действующего президента Владимира Путина после изменения Основного закона.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года
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Экономика
Мишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
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От парализованного актера Алексея Янина съехала жена
36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.