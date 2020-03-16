Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКурс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля

Курс рубля вновь усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Доллар по данным на 11:36 мск вырос до 74,8 руб. (+3%). Курс евро вырос на 4,2%, до 84,12 руб.
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с чего всё началось
До начала торгов на Мосбирже также резко упали цены на эталонные сорта нефти: на североморскую Brent
 на 7,5% — до 31,5 доллара за баррель, а на американскую WTI на 5,2% — до 30,43 доллара на 12:00 мск.
Новая газета05:01

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Курс евро превысил отметку в 84 рубля

ТАСС04:54

Курс евро превысил отметку в 84 рубля

РИА Новости05:26

Курс доллара поднялся выше 75 рублей

Экспресс газета06:23

Рубль просел на фоне наступления коронавируса

URA.Ru05:45

Доллар подорожал до 75 рублей

Известия05:08

Нефть, доллар и золото: паника только возрастает

News.ru04:45

Биржевой курс доллара превысил ₽75

РБК05:11
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Наука

Подведены итоги конкурса эссе «Мой ответ на „Большие вызовы“»

15 марта подведены итоги школьного конкурса эссе «Мой ответ на "Большие вызовы"».
Индикатор вчера в 05:56
Здоровье

Диетологи назвали шесть продуктов, которые ошибочно считают полезными

Портал Поиск 07:48
Политика

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:29
Общество

Севшим на карантин россиянам оплатят больничные

Ранее РФ закрыла границы с рядом стран, в том числе с Белоруссией, что вызвало негодование властей республики.
Утро.ru 07:49
Экономика

Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики

В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Энергетика

Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 миллиарда

Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 году на $22,9 миллиарда до $88,2 миллиарда против $111,1 миллиарда в 2018 году.
Вести.Ru 03:27
Общество

В России могут ужесточить контроль за операторами техосмотра

Документ уже рассматривают в правительстве В Минэкономразвития России предложили пересмотреть правила контроля за операторами техосмотра, соответствующий документ уже направили в правительство, сообщает газета "Ъ".
АМИТЕЛ 06:04
Происшествия

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Интерфакс 05:07
Общество

В России начали страховать от коронавируса

Ряд страховых компаний начали страховать на случай заражения инфекцией коронавируса.
ГЛАС.RU 05:34
Происшествия

В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
РИА Новости 06:38
Общество

МГУ переходит на дистанционное обучение

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 07:38
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Lenta.ru 04:07
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Тарантас Ньюс вчера в 08:14
Политика

Лукашенко рассказал о сумасшествии мира от коронавируса

В отличие от Белоруссии, Россия «вся полыхает от коронавируса», уверен Лукашенко.
REGNUM 07:20
Политика

Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию.
Ведомости 06:47
Технологии

Названы главные меры IT-безопасности при работе из дома

Многие компании после объявления пандемии коронавируса начали постепенно переводить свой персонал на удаленную работу.
Российская газета 06:08
Спорт

Большунов не порадовался собственной победе на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов не порадовался собственной победе в личном зачете на Кубке мира.
Газета.Ru вчера в 05:58
Общество

Россия и Армения ограничат авиасообщение из-за коронавируса

Москва и Ереван договорились об ограничении пассажироперевозок на две недели.
News.ru 07:51
Общество

«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
ПРАЙМ 07:41
Общество

«TUI Россия» продолжила работу после приостановки продаж TUI Group

Компания "TUI Россия" продолжает работу в штатном режиме, сообщили в руководстве оператора.
Интерфакс 07:16
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Здоровье

В России выписали более 10% заразившихся коронавирусом

В России выздоровели и были выписаны более 10% заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru 07:19
Общество

Apple во Франции оштрафовали на 1,1 млрд евро

Власти Франции оштрафовали американскую корпорацию Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства.
НТВ 06:55
Футбол

Из-за карантина Шюррле вернется в «Спартак» не раньше апреля

Спорт день за днем 08:11
Шоу-бизнес

Похудевшая Надежда Ангарская показала архивные фото

Ангарская подчеркнула, что она не поддерживает бодипозитив, и ей тяжело жить в весе 130 кг.
Uznayvse.ru 03:59
Экономика

Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития

Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.
РБК 07:59
Общество

«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса

Организаторы озвучат новую дату в конце марта, - рассказала координатор «Тотального диктанта» в Екатеринбурге Ксения Семенюк.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 05:39
Политика

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
ИрСити вчера в 21:34
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