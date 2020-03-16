Коронавирус
КоммерсантъКурс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля
Курс рубля вновь усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Доллар по данным на 11:36 мск вырос до 74,8 руб. (+3%). Курс евро вырос на 4,2%, до 84,12 руб.
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с чего всё началось
До начала торгов на Мосбирже также резко упали цены на эталонные сорта нефти: на североморскую Brent на 7,5% — до 31,5 доллара за баррель, а на американскую WTI на 5,2% — до 30,43 доллара на 12:00 мск.Новая газета05:01
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Наука
Подведены итоги конкурса эссе «Мой ответ на „Большие вызовы“»
15 марта подведены итоги школьного конкурса эссе «Мой ответ на "Большие вызовы"».
Политика
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
Общество
Севшим на карантин россиянам оплатят больничные
Ранее РФ закрыла границы с рядом стран, в том числе с Белоруссией, что вызвало негодование властей республики.
Экономика
Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики
В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Энергетика
Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 миллиарда
Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 году на $22,9 миллиарда до $88,2 миллиарда против $111,1 миллиарда в 2018 году.
Общество
В России могут ужесточить контроль за операторами техосмотра
Документ уже рассматривают в правительстве В Минэкономразвития России предложили пересмотреть правила контроля за операторами техосмотра, соответствующий документ уже направили в правительство, сообщает газета "Ъ".
Происшествия
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»
Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Общество
В России начали страховать от коронавируса
Ряд страховых компаний начали страховать на случай заражения инфекцией коронавируса.
Происшествия
В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом
Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
Общество
МГУ переходит на дистанционное обучение
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Политика
Лукашенко рассказал о сумасшествии мира от коронавируса
В отличие от Белоруссии, Россия «вся полыхает от коронавируса», уверен Лукашенко.
Политика
Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию.
Технологии
Названы главные меры IT-безопасности при работе из дома
Многие компании после объявления пандемии коронавируса начали постепенно переводить свой персонал на удаленную работу.
Спорт
Большунов не порадовался собственной победе на Кубке мира
Российский лыжник Александр Большунов не порадовался собственной победе в личном зачете на Кубке мира.
Общество
Россия и Армения ограничат авиасообщение из-за коронавируса
Москва и Ереван договорились об ограничении пассажироперевозок на две недели.
Общество
«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
Общество
«TUI Россия» продолжила работу после приостановки продаж TUI Group
Компания "TUI Россия" продолжает работу в штатном режиме, сообщили в руководстве оператора.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Здоровье
В России выписали более 10% заразившихся коронавирусом
В России выздоровели и были выписаны более 10% заразившихся коронавирусом.
Общество
Apple во Франции оштрафовали на 1,1 млрд евро
Власти Франции оштрафовали американскую корпорацию Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства.
Футбол
Из-за карантина Шюррле вернется в «Спартак» не раньше апреля
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Ангарская показала архивные фото
Ангарская подчеркнула, что она не поддерживает бодипозитив, и ей тяжело жить в весе 130 кг.
Экономика
Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития
Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.
Общество
«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса
Организаторы озвучат новую дату в конце марта, - рассказала координатор «Тотального диктанта» в Екатеринбурге Ксения Семенюк.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.