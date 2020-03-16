с чего всё началось

Курс рубля вновь усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Доллар по данным на 11:36 мск вырос до 74,8 руб. (+3%). Курс евро вырос на 4,2%, до 84,12 руб.

Политика В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.

Общество Севшим на карантин россиянам оплатят больничные Ранее РФ закрыла границы с рядом стран, в том числе с Белоруссией, что вызвало негодование властей республики.

Экономика Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Общество В России могут ужесточить контроль за операторами техосмотра Документ уже рассматривают в правительстве В Минэкономразвития России предложили пересмотреть правила контроля за операторами техосмотра, соответствующий документ уже направили в правительство, сообщает газета "Ъ".

Общество МГУ переходит на дистанционное обучение Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Общество Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.

Общество «Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.