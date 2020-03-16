Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКурс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля

Курс рубля вновь усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Доллар по данным на 11:36 мск вырос до 74,8 руб. (+3%). Курс евро вырос на 4,2%, до 84,12 руб.
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Курс евро превысил отметку в 84 рубля

РИА Новости05:26

Курс доллара взлетел

Lenta.ru05:38

Курс доллара взлетел до 75 рублей

Газета.Ru05:12

Курс доллара составляет примерно 75 руб./$, евро — 84 руб./€

Коммерсантъ04:56

Курс евро превысил отметку в 84 рубля

ТАСС04:54

Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на фоне активно дешевеющей нефти

Интерфакс03:30

Биржевой курс доллара превысил ₽75

РБК05:11
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Общество

ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса. Ранее эту меру применили в Южном федеральном университете.
Piter.tv 04:28
Политика

В Кремле прокомментировали меры Украины по борьбе с коронавирусом

Ситуацию с противодействием коронавирусу на Украине нельзя назвать образцовой, не стоит ориентироваться на нее как на идеальную, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:41
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк поселился в клинике с актрисой

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Черышев поселился в клинике, чтобы быть рядом с актрисой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Культуромания 06:24
Гаджеты

Fujitsu выпустит неожиданный флагманский смартфон Arrows

Разработчики из Fujitsu раньше запланированного срока поделились информацией о своем смартфоне под названием Arrows 5G F-51A.
OAnews 06:06
Общество

«Газпром» остановил «Силу Сибири»

Lenta.ru 06:40
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Общество

Британские магазины призвали покупать меньше и не паниковать

Британский розничный консорциум, представляющий несколько сетей супермаркетов, обратился к покупателям с призывом остановить панику и чрезмерные покупки из-за коронавируса, пишет Reuters.
Газета.Ru вчера в 01:36
Общество

Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса

Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 06:41
Общество

СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции

Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 01:42
Политика

Россия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Интерфакс 02:36
Политика

Лукашенко запросил переговоры с Путиным из-за закрытия границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о закрытии Москвой границ с Белоруссией из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 06:44
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
РБК 06:18
Политика

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 14:44
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука 04:40
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru вчера в 06:04
Футбол

«Ротор» на выезде обыграл «Шинник» — 1:0

Первый тайм в матче между волгоградским «Ротором» и ярославским «Шинником» оказался безрезультативным, на перерыв команды ушли при счете 0:0. А вот второй тайм прошел под диктовку волгоградских футболистов.
НовостиВолгограда.ру вчера в 08:57
Культура

Cirque du Soleil перенес российскую премьеру шоу Luzia на апрель

РИА Новости 05:48
Политика

Путин назвал плюсы и минусы санкций

О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Российская газета 03:45
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесен на ноябрь

Как сообщил ТАСС президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, чемпионат России, запланированный на конец марта - начало апреля, состоится в ноябре.
Российская газета 06:16
Происшествия

В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

РИА Новости 06:38
Общество

Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 06:35
Общество

Россия в письме к ЕСПЧ отказалась отвечать за насилие в семье

Россия направила в ЕСПЧ последние возражения перед рассмотрением жалобы четырех пострадавших от домашнего насилия женщин, пишет газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:52
Общество

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Lenta.ru 01:30
Общество

Бизнесмен Дмитрий Мазепин сдал тест на коронавирус

Совладелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин по своей инициативе сдал тест на коронавирус, «несмотря на отсутствие симптомов», сообщил Forbes представитель компании.
Forbes 05:36
Общество

Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса

Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
Накануне.Ru вчера в 18:26
Политика

Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
RT на русском 06:34
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Происшествия

В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
РБК 05:53
Политика

Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией

Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.
Smolnarod.ru 05:39
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