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Пятый канал
Пятый канал

Курс доллара впервые с 10 августа превысил 74 рубля

Стоимость европейской валюты выросла до 87,48 рубля. Курс американского доллара в ходе торгов на Московской бирже 20 августа впервые превысил 74 рубля, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на открытые данные торговой площадки.В источнике
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Коммерсантъ

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Коммерсантъвчера в 04:52
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

РБКвчера в 04:46
Компания

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Компаниявчера в 05:24
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русскомвчера в 04:34
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ruвчера в 04:44
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 руб

ТАССвчера в 03:03
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля

Финансовая газетавчера в 03:38

Росгвардия и российский ОМОН направляются в Беларусь

Косвенно об отправке российских подразделений в Беларусь свидетельствует и то, что, по информации Бильд, базы ОМОНа в Санкт-Петербурге и Москве «практически опустели»: сотни служащих российского министерства внутренних дел не видны там уже на протяжении нескольких дней.
Эхо Москвывчера в 11:18
101

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

«Нашим украинским партнёрам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», — добавил Лавров.
RT на русском17:55
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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости18:06
1

Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек

Москва, 20 августа 2020, 16:58 — REGNUM Пострегистрационные клинические испытания российской антикоронавирусной вакцины охватят 40 тыс. человек, заявили 20 августа журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
REGNUMвчера в 09:58
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В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
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Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спорт19 августа в 12:58