Курс доллара впервые с 10 августа превысил 74 рубля
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Стоимость европейской валюты выросла до 87,48 рубля. Курс американского доллара в ходе торгов на Московской бирже 20 августа впервые превысил 74 рубля, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на открытые данные торговой площадки.В источнике
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля
Финансовая газетавчера в 03:38