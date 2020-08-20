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Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 74 рублей. В последний раз он превысил этот показатель 10 августа нынешнего года. По данным на 12:13 по московскому времени, доллар замедлил рост торгуется по 73,91 рубля, прибавив 0,84% с окончания предыдущих торгов.В источнике
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Коммерсантъ

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Коммерсантъ04:52
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

РБК04:46
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 руб

ТАСС03:03
Компания

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Компания05:24
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ru04:44
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русском04:34
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля

Финансовая газета03:38

Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре «Родина-мать»

Мнение дизайнера Артемия Лебедева, назвавшего монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским", нелепо и неуместно, считает председатель Волгоградского отделения ветеранов Сергей Назаров.
Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре «Родина-мать»
РИА Новостивчера в 13:20
2K

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
1K

Штаб Навального попросил Кремль помочь с зарубежным лечением

Штаб Алексея Навального, госпитализированного в Омске, обратился к Кремлю с просьбой содействия в переводе политике в токсикологический центр в Европе, сообщила лечащий врачоппозиционера, лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева.
Коммерсантъ10:20
25

В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
25

X5 пожаловалась в ВС РФ на доначисление 1 млрд руб. налогов

Структура X5 Retail - ООО "Агроаспект" - подала кассационную жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на решения трех нижестоящих судов, признавших законным доначисление ей налогов на 1,06 млрд рублей из-за внутренней реструктуризации бизнеса в 2013-2014 годы, свидетельствует картотека арбитражных дел.
Milknews.ru06:51

ФРС решила в дальнейшем поддерживать экономику США

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе июльского заседания отмечали высокую неопределенность в отношении перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 28-29 июля.
Интерфакс00:42
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Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек

Москва, 20 августа 2020, 16:58 — REGNUM Пострегистрационные клинические испытания российской антикоронавирусной вакцины охватят 40 тыс. человек, заявили 20 августа журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
REGNUM09:58
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Глава МИД Британии отреагировал на сообщения об отравлении Навального

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что глубоко обеспокоен сообщениями о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный отравился при перелете в Москву и впал в кому.
Московский Комсомолец08:52
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