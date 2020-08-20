Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 74 рублей. В последний раз он превысил этот показатель 10 августа нынешнего года. По данным на 12:13 по московскому времени, доллар замедлил рост торгуется по 73,91 рубля, прибавив 0,84% с окончания предыдущих торгов.