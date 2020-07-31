Финансы
ИзвестияКурс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая
Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля. Согласно данным торговой площадки, в 12:10 мск американская валюта достигла отметки в 74,02 рублей впервые с 14 мая. Таким образом, курс доллара поднялся на 86 копеек.
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Армия и оружие
Минобороны запустило на сайте раздел в честь 90-летия ВДВ
Министерство обороны России запустило на своем сайте специальный интерактивный раздел, посвященный 90-летию образования Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Известия 29 июля в 20:45
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
Общество
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа
Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию до 14 августа, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на компанию.
Дождь 04:08
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Кино
Появился трейлер документального фильма о PlayStation
В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер документального фильма о PlayStation.
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Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги
В новой книге про вампиров Стефани написала точно о таких же событиях, что и в «Сумерки», но с точки зрения Эдварда.
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Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
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Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
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Суд продлил домашний арест Михаила Ефремова до конца января 2021 года
Петербургский дневник вчера в 09:55
Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
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Александр Репин не прошел муниципальный фильтр на выборы губернатора
Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин не преодолел муниципальный фильтр.
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Игры
Опрос: 84% британских игроков больше ждут PlayStation 5, а не Xbox Series X
Выхода приставки ожидают 84% опрошенных, тогда как Xbox Series X мечтают получить 16% респондентов.
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Борис Левин из «Интернов» заявил, что скоро о нем все забудут
Всем известный сериал «Интерны» на «ТНТ» закончился несколько лет назад.
Татарстан Сегодня 05:35
Автоспорт
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
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Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
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Экономика
Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян
Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 10:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
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Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Футбол
Президент ФК «Ростов» озвучил планы на сезон
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц назвал пятое место в РПЛ и выход в Лигу Европы хорошим результатом, но в целом остался разочарован итогами сезона, испорченного коронавирусом.
161.ru 08:30
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В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак
В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак.
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Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Происшествия
Вспышка коронавируса произошла на шахте в Кузбассе
16 случаев заражения COVID-19 выявили специалисты на шахте "Березовская".
Avoka.do вчера в 23:23
Общество
Восковые фигуры Музея мадам Тюссо в Лондоне выставили на улицу
Самые яркие восковые фигуры мировых лидеров, членов британской королевской семьи, звезд музыки и кино из лондонского Музея мадам Тюссо были выставлены на всеобщее обозрение в центре Лондона, передает Daily Mail.
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Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс 09:11
Армия и оружие
Британская пресса: Российский спутник выпустил ракету в направлении атмосферы Земли
Из материала: В США поняли, что "Космос-2543" - необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы.
Военное обозрение 07:34