Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая

Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля. Согласно данным торговой площадки, в 12:10 мск американская валюта достигла отметки в 74,02 рублей впервые с 14 мая. Таким образом, курс доллара поднялся на 86 копеек.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Доллар превысил 74 рубля впервые с середины мая

Forbes05:26

Курс евро впервые за четыре месяца превысил 87 рублей

RT на русском07:13

Курс доллара впервые с 14 мая превысил 74 рубля

Коммерсантъ05:29

Доллар превысил 74 рубля

Газета.Ru05:28

Курс рубля упал еще сильнее

URA.Ru06:22

Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 14 мая

ТАСС05:15

Вырос курс доллара

Комсомольская правда05:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Армия и оружие

Армения привела вооруженные силы в высокую степень боеготовности

Известия 01:38
44
Армия и оружие

Минобороны запустило на сайте раздел в честь 90-летия ВДВ

Министерство обороны России запустило на своем сайте специальный интерактивный раздел, посвященный 90-летию образования Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Известия 29 июля в 20:45
Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
1
Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
1,7K
Общество

«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа

Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию до 14 августа, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на компанию.
Дождь 04:08
2
Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
540
Кино

Появился трейлер документального фильма о PlayStation

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер документального фильма о PlayStation.
Piter.tv вчера в 06:51
Кино

Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги

В новой книге про вампиров Стефани написала точно о таких же событиях, что и в «Сумерки», но с точки зрения Эдварда.
Popcake вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН 07:22
2
Здоровье

Врачи рассказали о вреде дешевых каш

Актуальные Новости 09:37
2
Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
17
Происшествия

Суд продлил домашний арест Михаила Ефремова до конца января 2021 года

Петербургский дневник вчера в 09:55
1K
Общество

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
178
Политика

Александр Репин не прошел муниципальный фильтр на выборы губернатора

Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин не преодолел муниципальный фильтр.
Рифей-Пермь 05:26
26
Игры

Опрос: 84% британских игроков больше ждут PlayStation 5, а не Xbox Series X

Выхода приставки ожидают 84% опрошенных, тогда как Xbox Series X мечтают получить 16% респондентов.
Evo-rus.com вчера в 07:48
5
Шоу-бизнес

Борис Левин из «Интернов» заявил, что скоро о нем все забудут

Всем известный сериал «Интерны» на «ТНТ» закончился несколько лет назад.
Татарстан Сегодня 05:35
Общество

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

ТАСС 09:25
131
Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском 06:26
9
Общество

Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»

Вести.Ru 10:53
202
Экономика

Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 10:45
2,5K
Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов

Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11
13
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
724
Футбол

Президент ФК «Ростов» озвучил планы на сезон

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц назвал пятое место в РПЛ и выход в Лигу Европы хорошим результатом, но в целом остался разочарован итогами сезона, испорченного коронавирусом.
161.ru 08:30
Политика

В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак

В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак.
Авторадио 10:53
Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
35
Происшествия

Под Волгоградом начали извлекать останки жертв фашистов

BFM.ru 08:51
72
Происшествия

Вспышка коронавируса произошла на шахте в Кузбассе

16 случаев заражения COVID-19 выявили специалисты на шахте "Березовская".
Avoka.do вчера в 23:23
5
Общество

Восковые фигуры Музея мадам Тюссо в Лондоне выставили на улицу

Самые яркие восковые фигуры мировых лидеров, членов британской королевской семьи, звезд музыки и кино из лондонского Музея мадам Тюссо были выставлены на всеобщее обозрение в центре Лондона, передает Daily Mail.
Газета.Ru 07:13
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс 09:11
263
Армия и оружие

Британская пресса: Российский спутник выпустил ракету в направлении атмосферы Земли

Из материала: В США поняли, что "Космос-2543" - необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы.
Военное обозрение 07:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное