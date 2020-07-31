Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая
Смотрите также
Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
Путин поручил разобраться с экологической ситуацией в Усолье-Сибирском
Amazon потратит $10 млрд на сеть спутникового Интернета
Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Курс евро превысил 87 рублей впервые с апреля
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 87 рублей
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
«Северный поток-2» разрешили достраивать
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля. Согласно данным торговой площадки, в 12:10 мск американская валюта достигла отметки в 74,02 рублей впервые с 14 мая. Таким образом, курс доллара поднялся на 86 копеек.В источнике
Подробнее о событии