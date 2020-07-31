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Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая

Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля. Согласно данным торговой площадки, в 12:10 мск американская валюта достигла отметки в 74,02 рублей впервые с 14 мая. Таким образом, курс доллара поднялся на 86 копеек.В источнике
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Царьград

Рубль демонстрирует летний антирекорд: И евро, и доллар подскочили в цене

Царьград09:03
Lenta.ru

Курс рубля упал еще сильнее

Lenta.ru05:43
Комсомольская правда

Вырос курс доллара

Комсомольская правда05:54
Газета.Ru

Доллар превысил 74 рубля

Газета.Ru05:28
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 14 мая

ТАСС05:15
Коммерсантъ

Курс доллара впервые с 14 мая превысил 74 рубля

Коммерсантъ05:29
Интерфакс

Доллар превысил 74 рубля впервые с 14 мая

Интерфакс05:27
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Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
РИА Новости09:31
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Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru08:06
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета08:23
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Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости02:36
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Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна08:34
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МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

"Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского", - подчеркнули в дипведомстве в связи с произошедшим в ночь с 29 на 30 июля инцидентом.
ТАСС09:25
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«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru07:03
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Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s

За дополнительную плату пользователю представят возможность приобрести фирменный кулер BlackShark 3. В основе Black Shark 3s располагается процессор Snapdragon 865, хотя ожидалось, что в нем будет установлена улучшенная версия чипа.
Astera09:30
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