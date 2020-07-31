Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая

Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля. Согласно данным торговой площадки, в 12:10 мск американская валюта достигла отметки в 74,02 рублей впервые с 14 мая. Таким образом, курс доллара поднялся на 86 копеек.