Финансы
Маяк (г. Сосновый Бор)Курс доллара превысил 74 рубля впервые за 4 года
12 марта стоимость рубля рекордно снизилась, по данным Московской биржи: утром доллар подорожал до 74,1 рубля, а евро — до 83,72 рубля.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс доллара превысил 75 рублей после объявления ВОЗ о пандемии коронавируса
Эхо Москвы12 марта в 11:22
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Комментарии
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончалось 250 человек
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 250 человек. Число новых инфицированных увеличилось на 2116.
Музыка
Не рейв: Little Big презентует песню для Евровидения
Композицию, с которой Little Big выступят на Евровидении в мае 2020-го, группа представит в программе «Вечерний Ургант».
Общество
В США разработают сайт для проверки на коронавирус
В США при поддержке компании Google будет разработан сайт, позволяющий пользователям самостоятельно проверить наличие симптомов коронавируса.
Происшествия
Уфимские пожарные борются с крупным пожаром в усадьбе Бухартовских
Происшествия
Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке
Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса
Происшествия
Украинского олигарха окончательно обвинили в России
По данным следствия, Павел Климец за взятки пытался вернуть себе актив в Крыму Как стало известно "Ъ", следователи столичного главка СКР завершили расследование скандального уголовного дела украинского мультимиллионера Павла Климца, обвиняемого в даче взятки.
Общество
Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Общество
39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале
Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Политика
Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса
Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.
Политика
Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет в Смоленск на десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент страны Лех Качиньский.
Общество
Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в американских магазинах
Авто
Завод по производству двигателей построит в РФ Haval
«ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост бедности в России
Здоровье
15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки
На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Здоровье
Названы самые простые продукты, защищающие от коронавируса
Испанские эксперты определили и сообщили СМИ о простых и полезных продуктах, которые могут защитить от различных вирусов, препятствовать развитию многих заболеваний и поддерживать иммунную систему организма на высоком уровне.
Здоровье
Инфекционист Коновалов: самодиагностика и самолечение коронавируса опасны для жизни
Российский инфекционист Иван Коновалов прокомментировал растиражированные в соцсетях "советы и рекомендации" по защите от коронавируса от некого врача Юрия Климова.
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Путешествия
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Общество
В ВОЗ объявили о пандемии коронавируса
Пандемия – род неимоверно сильной эпидемии, которая поражает всю страну или, как в случае с коронавирусом, множество стран мира.
Армия и оружие
Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД
В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Политика
Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании
Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.