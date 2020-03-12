12 марта стоимость рубля рекордно снизилась, по данным Московской биржи: утром доллар подорожал до 74,1 рубля, а евро — до 83,72 рубля.

Курс доллара превысил 74 рубля впервые за 4 года

Происшествия Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.

Происшествия Украинского олигарха окончательно обвинили в России По данным следствия, Павел Климец за взятки пытался вернуть себе актив в Крыму Как стало известно "Ъ", следователи столичного главка СКР завершили расследование скандального уголовного дела украинского мультимиллионера Павла Климца, обвиняемого в даче взятки.

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.

Шоу-бизнес Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.

Авто Завод по производству двигателей построит в РФ Haval «ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.

Здоровье 15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.

Здоровье Названы самые простые продукты, защищающие от коронавируса Испанские эксперты определили и сообщили СМИ о простых и полезных продуктах, которые могут защитить от различных вирусов, препятствовать развитию многих заболеваний и поддерживать иммунную систему организма на высоком уровне.

Армия и оружие СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.

Биатлон Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Общество В ВОЗ объявили о пандемии коронавируса Пандемия – род неимоверно сильной эпидемии, которая поражает всю страну или, как в случае с коронавирусом, множество стран мира.