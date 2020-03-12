Финансы

Маяк (г. Сосновый Бор)Маяк (г. Сосновый Бор)Курс доллара превысил 74 рубля впервые за 4 года

12 марта стоимость рубля рекордно снизилась, по данным Московской биржи: утром доллар подорожал до 74,1 рубля, а евро — до 83,72 рубля.
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Курс доллара превысил 75 рублей после объявления ВОЗ о пандемии коронавируса

Эхо Москвы12 марта в 11:22

Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ12 марта в 07:23

Падение российской нацвалюты усилилось, доллар взлетел выше 75 рублей

Росбалт12 марта в 08:12

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

ТАСС12 марта в 07:31

Курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей

RT на русском12 марта в 09:31

Курс рубля рекордно упал

Lenta.ru12 марта в 04:10

Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Ведомости12 марта в 03:38
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн

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Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончалось 250 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 250 человек. Число новых инфицированных увеличилось на 2116.
ТК Звезда вчера в 13:39
Музыка

Не рейв: Little Big презентует песню для Евровидения

Композицию, с которой Little Big выступят на Евровидении в мае 2020-го, группа представит в программе «Вечерний Ургант».
СоцИнформБюро 12 марта в 08:37
Общество

В США разработают сайт для проверки на коронавирус

В США при поддержке компании Google будет разработан сайт, позволяющий пользователям самостоятельно проверить наличие симптомов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:42
Происшествия

Уфимские пожарные борются с крупным пожаром в усадьбе Бухартовских

Вести.Ru вчера в 14:23
Происшествия

Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке

Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
РБК вчера в 22:17
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Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса

Shraibikus News 12 марта в 15:41
Происшествия

Украинского олигарха окончательно обвинили в России

По данным следствия, Павел Климец за взятки пытался вернуть себе актив в Крыму Как стало известно "Ъ", следователи столичного главка СКР завершили расследование скандального уголовного дела украинского мультимиллионера Павла Климца, обвиняемого в даче взятки.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество

Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Известия вчера в 18:29
Общество

39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru вчера в 17:03
Здоровье

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
РБК вчера в 13:02
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
Политика

Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
URA.Ru вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса

Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.
ФАН вчера в 05:11
Политика

Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет в Смоленск на десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент страны Лех Качиньский.
РИА Новости вчера в 15:57
Общество

Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в американских магазинах

Pravda.Ru вчера в 03:31
Авто

Завод по производству двигателей построит в РФ Haval

«ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.
Автоновости дня вчера в 08:46
Экономика

Кудрин спрогнозировал рост бедности в России

Деловое.ТВ 12 марта в 08:46
Здоровье

15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки

На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.
Интерфакс 11 марта в 21:03
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru 12 марта в 18:32
Здоровье

Названы самые простые продукты, защищающие от коронавируса

Испанские эксперты определили и сообщили СМИ о простых и полезных продуктах, которые могут защитить от различных вирусов, препятствовать развитию многих заболеваний и поддерживать иммунную систему организма на высоком уровне.
Evo-rus.com вчера в 09:00
Здоровье

Инфекционист Коновалов: самодиагностика и самолечение коронавируса опасны для жизни

Российский инфекционист Иван Коновалов прокомментировал растиражированные в соцсетях "советы и рекомендации" по защите от коронавируса от некого врача Юрия Климова.
Народные новости 12 марта в 14:37
Армия и оружие

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
РИА Новости вчера в 18:59
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Путешествия

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:11
Общество

В ВОЗ объявили о пандемии коронавируса

Пандемия – род неимоверно сильной эпидемии, которая поражает всю страну или, как в случае с коронавирусом, множество стран мира.
Donday.ru 11 марта в 15:37
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение вчера в 09:13
Общество

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру 12 марта в 10:00
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Политика

Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании

Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
РБК вчера в 23:11
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru 12 марта в 12:45
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