Финансы
Взгляд-инфоКурс доллара превысил 74 рубля впервые за четыре года
Евро составил 83,66 руб. (был 81,02), доллар вырос до 74,02 руб. (рост с 71,47). Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро достигал 84,02 руб. – в последний раз евро превышал отметку 84 рубля в феврале 2016 года.
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