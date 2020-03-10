Финансы

Взгляд-инфоВзгляд-инфоКурс доллара превысил 74 рубля впервые за четыре года

Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро достигал 84,02 руб. – в последний раз евро превышал отметку 84 рубля в феврале 2016 года. Курс доллара на торгах превысил отметку в 75 рублей также впервые за четыре года, напоминает "Коммерсантъ".
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Баррель в стакане воды

Российская газета12:24

Курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей

RT на русском09:31

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

РИА Новости03:05

Курс доллара впервые за четыре года превысил 75 рублей

Forbes07:28

Курс евро превысил 84 рубля впервые с февраля 2016 года

ТАСС04:46

Курс доллара достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

НТВ08:36

На Московской бирже курс доллара превысил 71,8 рубля, а евро — 81,8 рубля

Новости Воронежа10 марта в 03:47
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