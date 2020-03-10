Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро достигал 84,02 руб. – в последний раз евро превышал отметку 84 рубля в феврале 2016 года. Курс доллара на торгах превысил отметку в 75 рублей также впервые за четыре года, напоминает "Коммерсантъ".

Курс доллара превысил 74 рубля впервые за четыре года

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