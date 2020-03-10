Финансы
Взгляд-инфоКурс доллара превысил 74 рубля впервые за четыре года
Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро достигал 84,02 руб. – в последний раз евро превышал отметку 84 рубля в феврале 2016 года. Курс доллара на торгах превысил отметку в 75 рублей также впервые за четыре года, напоминает "Коммерсантъ".
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На Московской бирже курс доллара превысил 71,8 рубля, а евро — 81,8 рубля
Новости Воронежа10 марта в 03:47
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
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