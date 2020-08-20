Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа
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Курс доллара вырос на 0,82%, до ₽73,91 по состоянию на 11:43 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило ₽74,04. Курс доллара поднялся выше уровня ₽74 впервые с 10 августа.В источнике
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