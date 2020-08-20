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Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

Курс доллара вырос на 0,82%, до ₽73,91 по состоянию на 11:43 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило ₽74,04. Курс доллара поднялся выше уровня ₽74 впервые с 10 августа.В источнике
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ПРАЙМ

Рубль упал на 2,5-недельные минимумы на внешнем негативе

ПРАЙМвчера в 13:36
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ruвчера в 04:44
Компания

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Компаниявчера в 05:24
Росбалт

Российская нацвалюта падает, курс доллара превысил 74 рубля

Росбалтвчера в 05:36
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 руб

ТАССвчера в 03:03
Банки.ру

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением

Банки.рувчера в 12:22
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русскомвчера в 04:34

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости18:06

Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,2 млн рублей

По сравнению с 2018 годом доход градоначальника вырос на 600 тыс. руб. Мэр, как и год назад, задекларировал гараж площадью 26,8 кв. м и квартиру площадью 308,1 кв. м. Самым богатым из чиновников мэрии столицы оказался заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Коммерсантъвчера в 16:06
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Российскому «Адмиралу Горшкову» с «Цирконами» предрекли потопление

В условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен, пишет «Военно-промышленный курьер».
Lenta.ruвчера в 07:48
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Платформа «Голос» опубликует альтернативные результаты выборов в Белоруссии

Результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии обещает опубликовать сегодня коалиция платформы «Голос», инициативы «Честные люди» и «Зубр», сообщает 20 августа сайт TUT.BAY.
ИА Красная Веснавчера в 14:11
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