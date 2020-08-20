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РБК
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

Курс доллара вырос на 0,82%, до ₽73,91 по состоянию на 11:43 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило ₽74,04. Курс доллара поднялся выше уровня ₽74 впервые с 10 августа.В источнике
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Коммерсантъ

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Коммерсантъ04:52
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

РБК04:46
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 руб

ТАСС03:03
Компания

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Компания05:24
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ru04:44
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русском04:34
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля

Финансовая газета03:38

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Аксенов назвал Зеленского плагиатором за план «возвращения Крыма»

По мнению главы республики, само словосочетание "возвращение Крыма" пора внести в политический словарь как термин, обозначающий бессмысленное прожектерство и ритуальные пропагандистские заклинания, которые подменяют реальную политику.
Российская газета14:46

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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