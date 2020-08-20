Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа
Смотрите также
В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Навальному
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Москве попрощались с Валентиной Легкоступовой
Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
Жена Михаила Ефремова рассказала о его травмах после смертельного ДТП
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Адвокат Ефремова назвал смешным обвинение в подкупе свидетелей
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Ярмыш прокомментировала сообщения о выпивавшем накануне Навальном
Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска до 7,5 млн рублей
Обама обвинил Трампа в гибели 170 тыс. человек от коронавируса
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Бари Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
В больнице сообщили, что диагноз Навальному пока не поставили
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Жена Михаила Ефремова рассказала о его травмах после смертельного ДТП
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Курс доллара вырос на 0,82%, до ₽73,91 по состоянию на 11:43 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило ₽74,04. Курс доллара поднялся выше уровня ₽74 впервые с 10 августа.В источнике
Подробнее о событии