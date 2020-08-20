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РБК
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

Курс доллара вырос на 0,82%, до ₽73,91 по состоянию на 11:43 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило ₽74,04. Курс доллара поднялся выше уровня ₽74 впервые с 10 августа.В источнике
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Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ru04:44
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

РБК04:46
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русском04:34
Компания

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Компания05:24
Коммерсантъ

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Коммерсантъ04:52
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 руб

ТАСС03:03
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля

Финансовая газета03:38

Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новости04:44

Нарколог усомнился, что Навальный стал жертвой намеренного отравления

Казанцев предположил, что злоумышленники, если все-таки придерживаться версии намеренного отравления, могли использовать подпольный бутират, поскольку легальный оксибутират натрия подлежит строгому учету.
iReactor05:43
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Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь РФ удалила страницу на портале госуслуг, с помощью которой россияне могли оформить цифровые пропуска во время действия ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости07:09
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Ярмыш прокомментировала сообщения о выпивавшем накануне Навальном

Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш опровергла 20 августа информацию о том, что накануне вечером он выпивал, а утром в четверг принимал какие-то таблетки, что могло спровоцировать отравление.
Известия07:27
1

У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
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