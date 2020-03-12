Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 75 рублей

Курс доллара в ходе торгов в четверг, 12 марта, превысил 75 рублей впервые с февраля 2016 года.
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Курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей

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Курс доллара впервые за четыре года превысил 75 рублей

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Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Известия03:23

Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ07:23
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