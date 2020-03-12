Финансы
RT на русскомКурс доллара превысил 75 рублей
Курс доллара в ходе торгов в четверг, 12 марта, превысил 75 рублей впервые с февраля 2016 года.
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Комментарии
Здоровье
Власти Австрии с 16 марта примут новые мер против коронавируса
Австрия с 16 марта сократит до минимума общественную жизнь с целью борьбы с распространением заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Владимир Путин присвоил Пелагее звание Заслуженной артистки РФ
11 марта Пелагее присвоили звание Заслуженный артист Российской Федерации.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
Общество
Бельгия ввела общенациональный карантин
Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая подразумевает общенациональный карантин.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Общество
Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Шоу-бизнес
Меган Маркл поделилась впечатлениями от встречи с королевской семьей
Недавно герцогиня Сассекская Меган Маркл встретилась с семьей своего мужа принца Гарри.
Общество
В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Политика
В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
Гаджеты
Мотоциклы Harley-Davidson получат поддержку Android Auto
Box GTS, могут докупить её в качестве отдельного аксессуара. engadget.com Harley-Davidson заявляет, что все модели Touring, CVO и Trike, начиная с 2021 модельного года, получат Android Auto с завода.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей
Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.
Происшествия
Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
Армия и оружие
Вооруженные силы досрочно получили первый в 2020 году полк С-400
Министерство обороны России досрочно получило полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Экономика
ФРС заливает пожар на рынках деньгами
Прошло чуть больше недели с момента экстренного снижения ставки ФРС, как ситуация на рынках потребовала новых и куда более агрессивных мер.
Политика
Финский политолог оценил развитие отношений Москвы и Хельсинки
Несмотря на непростую международную обстановку, российско-финские международные отношения развиваются «крайне положительно», заявил Федеральному агентству новостей финский публицист Йохан Бекман.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Экономика
Индексы Уолл-стрит обрушились на открытии
Нью-Йорк, США, 12 марта 2020, 18:35 — REGNUM Фондовый рынок США понес значительные потери уже на открытии торгов 12 марта, основные индексы рынка обрушились на 7−8%.
Наука
Исследователи обнаружили в Сулавеси стриженую землеройку
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.