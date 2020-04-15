Финансы
Rambler News ServiceКурс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
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Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей
Комсомольская правда15 апреля в 12:42
Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением к доллару и евро
Банки.ру15 апреля в 12:25
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Комментарии
Технологии
Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5
Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что компания Sony в первый год продаж собирается выпустить более ограниченный выпуск PlayStation 5, по сравнению с PS4.
Discover24 03:47
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Политика
Путин призвал губернаторов работать быстрее и активнее
"Объективные трудности существуют, но вы затем там и сидите, и работаете, чтобы преодолевать все трудности, надо работать активнее", – обратился президент к главе Владимирской области Владимиру Сипягину.
ТВ Центр 09:53
Здоровье
В Петербурге 137 медработников доставили в больницу из-за коронавируса
Всего в учреждении проверяют на коронавирус 405 пациентов, из которых 137 – медики.
ФедералПресс 12:39
Общество
Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом
Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:25
Общество
В Липецкой области произошел сбой в системе выдачи пропусков
С 17 апреля в четырех городах Липецкой области — Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине — начал действовать пропускной режим, сообщается на сайте региональной администрации.
РБК 12:32
Экономика
Глава ЦБ Набиуллина отказалась раздавать деньги россиянам
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса.
НТВ 11:11
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Происшествия
В Архангельске в отделении психиатрической клиники ввели карантин
Коронавирус обнаружили у сотрудника архангельской психиатрической клиники, 52 пациента находятся под наблюдением, 32 медика оставлены дома на самоизоляции, психонаркологическое отделение закрыто на карантин, сообщили в оперштабе региона.
РИА Новости 13:33
Авто
GM-АвтоВАЗ получила новое название
Продажа Niva перешла к дилерам АвтоВАЗа, а в 2020 году внедорожник получит новый шильдик и переживет рестайлинг .
Авторамблер вчера в 04:26
Гаджеты
Apple презентовала недорогой iPhone SE
NewInform 15 апреля в 13:48
Космос
США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая
Первый испытательный пилотируемый полет корабля Crew Dragon состоится 27 мая, сообщил в пятницу директор НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 13:38
Общество
В США зафиксировали тяжелейшую засуху в истории
Lenta.ru 10:58
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
Политика
Лукашенко ответил на коронавирусную критику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 08:55
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Здоровье
Российские власти разрешили лечить коронавирус китайским препаратом
Правительство РФ дало разрешение использовать при лечении пациентов с коронавирусом или подозрением на это заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Страна Советов on-line 03:56
Общество
В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд
Сразу два рекорда по снижению распространения коронавируса в Италии достигнуты в пятницу: число новых случаев за сутки стало наиболее низким с начала эпидемии (+355), а рост числа выздоровлений – самым резким (+2563).
РИА Новости 12:35
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
Общество
Посол КНР заявил, что коронавирус в Китай был завезен
Коронавирус, который впервые был зарегистрирован в Ухане в ноябре 2019 года, был туда завезен.
ФедералПресс 04:11
Кино
Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан вчера в 11:11
Наука
Таламус поучаствовал в принятии вероятностных решений
Принятие решений при меняющейся вероятности наступления событий определяется функциональными связями между префронтальными отделами головного мозга и таламусом, который посылает сигнал от органов чувств коре больших полушарий.
N+1 08:10
Общество
Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в ТиНАО
Сергей Собянин открыл инфекционный центр в поселении Вороновском в ТиНАО.
Москва 24 10:11
Общество
Средний возраст жертв коронавируса в Коммунарке составил около 68 лет
Средний возраст пациентов больницы в Коммунарке, скончавшихся после заражения коронавирусом нового типа, составил около 68 лет.
Газета.Ru 13:22