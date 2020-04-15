Финансы
Rambler News ServiceКурс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
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Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей
Комсомольская правда15 апреля в 12:42
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Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
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