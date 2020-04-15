Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 75 рублей

По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Курс доллара снизился до 73,43 рубля

Московский Комсомолец03:12

Курс доллара вырос до 74,43 рубля

Профильвчера в 05:18

На Мосбирже курс доллара превысил 75 рублей

Аргументы и Факты15 апреля в 12:31

Курс доллара снизился до 74,4 рубля

ТАССвчера в 03:22

Рубль вечером падает к доллару и евро на фоне очередного обвала нефти

Интерфакс15 апреля в 12:48

Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей

Комсомольская правда15 апреля в 12:42

Тщетные усилия ОПЕК: рубль снова падает

News.ru15 апреля в 12:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:16, Ашберн

Комментарии

Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
661
Армия и оружие

Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка»

Ранее "Малка" успешно прошла госиспытания. Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка".
Piter.tv вчера в 04:12
6
Недвижимость

Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
ТАСС 11:09
7
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
992
Политика

Москва запросила 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом

Власти Москвы запросили у Министерства обороны 20 бригад военных реаниматологов для борьбы с распространением коронавируса на территории города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 10:30
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле

В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
4
Политика

Разведка США предупреждала НАТО о коронавирусе в ноябре

Разведка США предупредила НАТО и Израиль о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря, пишет 16 апреля The Times of Israel.
Известия вчера в 21:15
3
Общество

Работающим владимирцам старше 65 лет оформят дополнительный больничный

С 20 по 30 апреля постановлением правительства продлен механизм оформления листков нетрудоспособности.
Губерния-33 09:40
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
691
Общество

Безработным России установили максимальные выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
1,1K
Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Набиуллина отметила, что "вертолетные деньги" как способ поддержки используют страны, в которых исчерпаны стандартные способы ведения денежно-кредитной политики.
РИА Новости 05:51
1,7K
Происшествия

Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом

Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
153
Общество

Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
N+1 09:41
5
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
141
Политика

Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы

Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости 10:40
18
Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
269
Общество

Шведская принцесса стала работать в больнице из-за коронавируса

Шведская принцесса София приступила к работе в стокгольмской больнице Софиахеммет.
Lenta.ru вчера в 13:46
3
Происшествия

Адвокат Абызова Вершинин отправлен под домашний арест

Интерфакс 09:41
63
Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
381
Экономика

Как изменили сроки сдачи деклараций и уплаты налогов. Таблица от ФНС

ФНС опубликовала таблицу с переносами сроков отчетности и уплаты налогов в соответствии в постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.
Бухгалтерия.ру 15 апреля в 08:34
1
Общество

Жителям Японии раздадут деньги из-за коронавируса

Согласно первоначальному плану, пособие в размере 300 тысяч иен должны были получить только наиболее пострадавшие от коронавируса граждане, которые смогли бы подтвердить потерю дохода из-за пандемии.
Lenta.ru 11:39
178
Футбол

Отец четырех дочерей Карпин сообщил, что надеется на рождение сына

РИА Новости 10:27
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

RT на русском 05:11
592
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
31
Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
258
Происшествия

Суд арестовал подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

В четверг в Красноярске был задержан 14-летний подросток, готовивший вооруженное нападение на школу.
ТАСС 06:21
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,4K
Армия и оружие

75 лет назад советская подлодка Л-3 потопила немецкий корабль «Гойя»

16 апреля 1945 года советская подлодка Л-3 под командованием Владимира Коновалова в Данцигской бухте торпедировала немецкий транспортный корабль "Гойя".
Газета.Ru вчера в 01:51
4
Общество

В Рязани 18 апреля ограничат движение транспорта

В Рязани 18 апреля ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Рязань.Лайф 11:02
13
Общество

Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса

Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное