По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.

Политика Трамп объявил о постепенном снятии санитарных ограничений в США Вашингтон, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Власти США начинают «открывать страну» — постепенно отменять введённые из-за коронавируса ограничения.

Кино Режиссер «Заражения» займется восстановлением кинопроизводства в США Автор фильма-катастрофы «Заражение» Стивен Содерберг возглавил комитет Гильдии режиссеров США по восстановлению кинопроизводства в стране, пишет издание Variety со ссылкой на заявление организации. 1

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Энергетика У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи Российские нефтяники не могут договориться об исполнении сделки ОПЕК+, которая предусматривает для них снижение добычи на 2,5 миллиона баррелей, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника. 9

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