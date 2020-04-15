Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 75 рублей

По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru15 апреля в 03:26

Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением к доллару и евро

Банки.ру15 апреля в 12:25

Падение нефтяных котировок усилилось, курс доллара превысил 75 рублей

Росбалт15 апреля в 12:00

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Евро вырос до 82 рублей

ТАСС15 апреля в 11:14

Рубль снижается к доллару и евро

Рамблер15 апреля в 04:51

Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей

Комсомольская правда15 апреля в 12:42
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Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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Здоровье

Число россиян, болеющих бессимптомно, резко возросло

Положительный факт — удельный вес заболеваемости пневмониями в России не растет, удельный вес ОРВИ среди выявляемых заболеваний снижается, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вести.Ru 08:21
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Политика

Путин поручил губернаторам Коми и Владимирской области отчитаться по коронавирусу

Во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом. Губернаторы этих регионов должны отчитаться.
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Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично

Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35
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Технологии

Активизировался вирус, который ворует данные банковских карт

Отличительной особенностью последней версии трояна стала способность препятствовать удалению вируса с устройства через использование антивирусных программ.
ИА Клерк.Ру 06:18
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Политика

Столице ЛНР присвоили второе название

Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Здоровье

Врач рассказала, как не «принести» коронавирус с улицы в квартиру

Соблюдение мер предосторожности и несложных правил гигиены после похода на улицу поможет минимизировать риск заражения коронавирусом и проникновения инфекции в дом, заявила порталу Mosregtoday.ru заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина.
РИА Новости 08:30
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Общество

Салонам красоты и парикмахерским могут разрешить работать в Волгограде

Московский Комсомолец вчера в 15:59
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Шоу-бизнес

Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина

После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей 08:58
Армия и оружие

Российские корабли провели учение в Черном море

Российские фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провели учение по отражению ракетной атаки кораблей противника в Черном море, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
РИА Новости 00:55
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Политика

Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе

Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Ведомости 05:49
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Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
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Происшествия

Суд в Москве не стал принудительно госпитализировать пенсионерку, задержанную у дома

ТАСС 07:18
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Армия и оружие

В сети появилось видео единственного выстрела из атомной пушки

«Аннушка» была способна стрелять атомными снарядами на 20 миль, но во время тестов цель расположили в семи милях.
ГЛАС.RU 15 апреля в 07:15
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Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
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Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Здоровье

Коронавирус на Кубани за сутки подтвержден еще у 30 человек

За сутки в Краснодарском крае подтверждены еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:16
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Энергетика

Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней

Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 11:08
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Шоу-бизнес

Василиса Володина рассказала о причине ухода с «Давай поженимся»

Лариса Гузеева сообщила о том, что ее коллега Василиса Володина временно приостанавливает работу на телешоу.
OvideO.ru вчера в 14:19
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Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
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Экономика

Оценена вероятность дефолта в России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен.
Lenta.ru вчера в 13:39
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Музыка

Little Big выступят на телеконцерте «Евровидения» в мае

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:29
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