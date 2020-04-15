Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 75 рублей

По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
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Курс доллара превысил ₽75 на фоне падения цен на нефть

РБК15 апреля в 11:21

Курс доллара превысил 75 рублей, евро — 82

Коммерсантъ15 апреля в 12:33

Рубль заканчивает день серьезным падением. Доллар вырос до 75

Фонтанка.Ру15 апреля в 11:08

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Евро вырос до 82 рублей

ТАСС15 апреля в 11:14

Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей

Комсомольская правда15 апреля в 12:42

Рубль днем ускорил темпы снижения к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс15 апреля в 09:00

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru15 апреля в 03:26
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Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
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Экономика

Оценена вероятность дефолта в России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен.
Lenta.ru вчера в 13:39
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Путешествия

Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа

Вестник Кавказа 05:05
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Общество

Посол КНР: В Ухань коронавирус был завезен извне

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что коронавирус могли завезти в Ухань извне.
Дни24 04:12
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Энергетика

Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
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Политика

В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google

Случаи блокировки аккаунтов российских СМИ компанией Google в Кремле считают недопустимым.
Российская газета 06:23
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Политика

Врио главы Коми выступил против строительства экотехнопарка «Шиес»

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против строительства экотехнопарка "Шиес", который планировали разместить в Архангельской области по соседству с Коми, и не станет его поддерживать.
ТАСС 06:14
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Политика

В Кремле оценили меры по борьбе с коронавирусом в Москве

Москва стала законодателем среди субъектов России по мерам против коронавируса, столкнувшись с ним первой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
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Общество

Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля

Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
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Общество

В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля

Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
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Кино

Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс станцевала под песню Джастина Тимберлейка

38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором вспомнила разрыв с Тимберлейком и оценила его творчество Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.
Inc-news.ru вчера в 09:14
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Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
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Культура

Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам роль в фильме у Скорсезе

REGNUM вчера в 05:09
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Общество

В Москве начнут платить донорам плазмы для больных коронавирусом

В Москве планируют в ближайшее время ввести выплаты донорам плазмы крови, в которой нуждаются другие зараженные коронавирусом.
Газета.Ru 05:38
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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Политика

Столице ЛНР присвоили второе название

Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Экономика

Истекшие банковские карты разрешили использовать до 1 июля

Банк России разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля 2020 года.
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Общество

Оперативный штаб Кубани проведет заседание в прямом эфире

Трансляция начнется в 14:00 в прямом эфире телеканала «Кубань 24», на официальном YouTube-канале губернатора, на сайте администрации Кубани.
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Происшествия

В Башкирии омбудсмен начала проверку задержания детей полицией

Российская газета 06:20
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Общество

Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
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Экономика

Как изменили сроки сдачи деклараций и уплаты налогов. Таблица от ФНС

ФНС опубликовала таблицу с переносами сроков отчетности и уплаты налогов в соответствии в постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.
Бухгалтерия.ру 15 апреля в 08:34
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 30 апреля

Режим самоизоляции в Омской области продлён до 30 апреля, сообщили журналистам в пятницу в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:32
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Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично

Коммерсантъ 06:35
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В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

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Политика

Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
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Происшествия

Обматерившего мэра Новокузнецка спортсмена арестовали на двое суток

Спортсмен из Новокузнецка не захотел уходить с площадки для воркаута и нахамил мэру города Сергею Кузнецову.
Телеканал 360° 05:36
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Как работают Яндекс.Новости?
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