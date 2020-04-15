Финансы
Rambler News ServiceКурс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
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Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением к доллару и евро
Банки.ру15 апреля в 12:25
Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей
Комсомольская правда15 апреля в 12:42
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Комментарии
Политика
Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 08:55
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Кино
Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
ИА InterMedia 06:42
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион»
Российский актер Станислав Садальский обвинил шоу «Секрет на миллион» в обмане.
ФАН 04:49
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Армия и оружие
Китайский истребитель J-20 зависим от российского двигателя
Издание Sohu, говоря об истребителе Chengdu J-20, останавливается на его отличных характеристиках, по которым он не уступает другим самолетам аналогичного поколения.
Политическая Экспертиза 15 апреля в 10:47
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Энергетика
Цена нефти марки WTI обновила минимум за 18 лет
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель — впервые с 18 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 08:44
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Экономика
Индекс Nikkei достиг максимума с начала марта
По итогам торгов пятницы индекс Nikkei вырос на 3,15%, достигнув отметки 19 897 пунктов. Это самый высокий показатель с 6 марта.
Коммерсантъ 07:52
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
Армия и оружие
Факти (Болгария): польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского СУ-27 (Факти.бг)
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27.
ИноСМИ вчера в 22:24
Экономика
ЕЭК предложила ввести налог на неторговые валютообменные операции
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции.
ТАСС 14 апреля в 20:40
Происшествия
В Крыму ищут пассажиров и водителя такси из Багерово в Керчь
В Крыму ищут водителя такси и двух пассажиров, вместе с которым ехал инфицированный COVID-19 житель Керчи.
SM News 06:01
Футбол
Тренер «Сельты» об отъезде Смолова и Систо: «Они ошиблись. Требование оставаться в Испании было очень ясным»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия оценил решение игроков команды Федора Смолова и Пионе Систо покинуть Испанию в разгар пандемии коронавируса.
Sports.ru 09:58
Экономика
ЦБ допустил снижение ключевой ставки
Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
Политика
Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
Армия и оружие
Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом
Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
Экономика
Минэнерго сформировало перечень системообразующих организаций ТЭК
Минэнерго сформировало перечень системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК.
Finam.Ru 09:09