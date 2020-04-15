Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 75 рублей

По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Курс доллара превысил ₽75 на фоне падения цен на нефть

РБК15 апреля в 11:21

Курс доллара превысил 75 рублей, евро — 82

Коммерсантъ15 апреля в 12:33

Рубль заканчивает день серьезным падением. Доллар вырос до 75

Фонтанка.Ру15 апреля в 11:08

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Евро вырос до 82 рублей

ТАСС15 апреля в 11:14

Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей

Комсомольская правда15 апреля в 12:42

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru15 апреля в 03:26

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру15 апреля в 03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:06, Ашберн

Комментарии

Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
2K
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
21
Общество

Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
268
Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

Коммерсантъ 00:20
2K
Экономика

Истекшие банковские карты разрешили использовать до 1 июля

Банк России разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля 2020 года.
9111.ru 05:49
1
Общество

За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом

По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:20
60
Путешествия

Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа

Представители туристической отрасли Антальи не ждут иностранных туристов раньше августа: туроператоры стараются перебронировать весенне-летние туры, купленные в декабре и январе, на август и сентябрь, информирует АТОР.
Вестник Кавказа 05:05
12
Здоровье

Коронавирус на Кубани за сутки подтвержден еще у 30 человек

За сутки в Краснодарском крае подтверждены еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:16
152
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.
RT на русском 03:34
152
Общество

Коронавирус распространился по 27 территориям Ростовской области

За последние сутки зарегистрировали 23 зараженных, всего выявили 168 случаев заболевания. Инфекция захватывает все новые территории.
Rostov gazeta 03:56
20
Общество

В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник

В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
160
Здоровье

Два случая коронавируса выявили в Тынде

В Амурской области выявлено два случая коронавируса, оба заболевших из Тынды.
Телепорт 02:07
Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года

Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
254
Здоровье

В Ивановской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ивановской области, у 74-летнего пациента была тяжелая сопутствующая патология, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:13
Авто

Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ

Новинка доступна россиянам в двух комплектациях – Elite и Premium – с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. Цены будут объявлены в ближайшие дни.
Автоновости дня 15 апреля в 05:41
19
Шоу-бизнес

Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион»

ФАН 04:49
6
Кино

Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде

Культуромания 01:27
19
Кино

Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
2,9K
Происшествия

Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

Газета.Ru 03:39
180
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
9
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости вчера в 11:36
2,7K
Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
1,1K
Шоу-бизнес

У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
7
Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
22
Здоровье

В медучреждениях Ростовской области недосчитались инфекционных коек

В настоящее время в помещении, где планировалось разместить дополнительные инфекционные койки, еще не был завершен ремонт, не произведен монтаж кислородного оборудования, отсутствуют шлюзы на вход и выход для обеспечения противовирусной безопасности.
Rostov gazeta вчера в 15:27
102
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
98
Армия и оружие

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК 06:00
Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
3,9K
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
54
Футбол

«Барселона» отказалась от покупки Неймара из-за кризиса

«Барселона» решила не предпринимать попыток приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.
Bookmaker-ratings.ru 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное