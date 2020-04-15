Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,4-73,57 руб.
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Комментарии
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
Общество
В Ростовской области введут учет приезжающих из других регионов
В Ростовской области введут учет приезжающих из других регионов В Ростовской области 16 апреля введут учет всех прибывающих из других регионов.
Медиазона 14:00
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
Происшествия
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в жилом доме в Москве
Полиция задержала мужчину, ранившего соседа по подъезду на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 14:50
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Общество
У 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль» выявили коронавирус
Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль», сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции.
RT на русском 14:51
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента 04:07
Гаджеты
Huawei выпустила в продажу мощные и компактные ноутбуки
Младшая модель Huawei MateBook 13 создана для более творческой аудитории, ее характеристики намного проще.
iReactor 12:42
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Экономика
Путин назвал неэффективными беспроцентные кредиты на выплату зарплат
Беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам, оказались неэффективными.
Известия 09:47
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 вчера в 13:01
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ 03:39
Общество
В Тульской области вводится карантин для прибывающих из других регионов
На территории Тульской области с 17 апреля будет введён обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов.
REGNUM 13:27
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Общество
Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК 14:27
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Общество
В Краснодаре вновь закрыли недавно открывшиеся ярмарки и рынки
Новая Кубань 08:16
Общество
В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
Интерфакс 12:09
Общество
«Хочу тебя унизить»: Уткин вызвал Соловьева на баттл
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин записал и разместил в YouTube видеообращение, в котором вызвал журналиста Владимира Соловьева на баттл.
Рамблер 05:46
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Газета.Ru 12:50
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
Футбол
«Агент получил от „Зенита“ 1,3 миллиона евро, а я — ни копейки». Куда пропал один из лучших российских талантов
Деннис Лахтер воспользовался желанием «Зенита» отомстить «Динамо» за присуждение поражения после взрыва петарды (пострадал вратарь Антон Шунин), получил огромные комиссионные и был таков.
Спорт-Экспресс 10:00
Авто
В Haval рассказали о комплектациях нового внедорожника H5
Китайский автопроизводитель Haval представит в России новый внедорожник H5.
Известия 08:01