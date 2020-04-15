Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,4-73,57 руб.

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 4,7K

Общество В Ростовской области введут учет приезжающих из других регионов В Ростовской области введут учет приезжающих из других регионов В Ростовской области 16 апреля введут учет всех прибывающих из других регионов. 6

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,2K

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 88

Происшествия Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в жилом доме в Москве Полиция задержала мужчину, ранившего соседа по подъезду на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 12

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 434

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 496

Общество Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. 402

Общество У 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль» выявили коронавирус Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль», сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции.

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 28

Общество Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 72

Здоровье Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета. 275

Общество В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр. 249

Общество «Хочу тебя унизить»: Уткин вызвал Соловьева на баттл Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин записал и разместил в YouTube видеообращение, в котором вызвал журналиста Владимира Соловьева на баттл. 1K