Финансы
Российская газетаКурс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18.56 мск на максимуме доллар добирался 75,25 рубля, а курс евро - 82,09 рубля. Стоимость барреля нефти европейской марки Brent в среду вечером падала более чем на 7% и колебалась возле 27,5 доллара, следует из данных биржи ICE.
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Комментарии
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Происшествия
Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых
Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
Общество
В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
Здоровье
В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Армия и оружие
Обнародован список инструкторов Швеции и Норвегии, готовивших украинских карателей
В распоряжение ТГ-канала «Сварщики» попал список военных инструкторов из скандинавских стран, обучавших украинских карателей га Донбассе.
Новостной фронт 05:15
Армия и оружие
Генсек НАТО рассказал о вкладе альянса в борьбу с коронавирусом
Силы стран НАТО провели более 100 воздушных операций по перевозке медицинских средств и техники в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Известия 13:43
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб.
Ведомости 11:35
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Политика
В Крыму исключили национализацию земель, принадлежащих иностранцам
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает иностранным гражданам и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и еще ряда регионов страны.
ИА Красная Весна 01:31
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Гаджеты
AMD выпустила три процессора семейства EPYC
Процессоры AMD EPYC 7Fx2 ориентированы на работу с базами данных SQL Server; поддержку гиперконвергентной инфраструктуры с рейтингом VMmark 3.1 до 47% выше (с использованием vSAN в качестве уровня хранения в кластере из 4 узлов); выполнение коммерческих высокопроизводительных вычислений (HPC) с высокой производительностью (до 94%) в отдельных приложениях для гидродинамического моделирования.
IT-World 08:28
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
Авто
Фирма BMW запатентовала новый кроссовер
Баварский авто-мотопроизводитель запатентовал в Германии свой новый кроссовер BMW X8 M. Это будет купеобразная версия уже выпускающегося паркетника BMW X7, отличающаяся таже более мощным мотором.
UsedCars.ru вчера в 13:50
Общество
«Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала статью о коронавирусе в Чечне
"Новая газета" выполнила требование Роскомнадзора об ограничении доступа к материалу спецкорра Елены Милашиной о ситуации в коронавирусом в Чечне и после получения разъяснений от прокуратуры не исключает обжалования этого решения, сообщил "Интерфаксу" главный редактор издания Дмитрий Муратов.
Интерфакс 14:05
Музыка
«Хор Турецкого» впервые даст онлайн-концерт
Участниками онлайн-проекта «Шоу ON!» впервые станут арт-группы «Хор Турецкого» и Soprano.
Культуромания 13 апреля в 09:27
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Футбол
В Сети появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии формы "Ливерпуля" на следующий сезон.С нового сезона "мерсисайдцы" будут играть в форме бренда Nike.
Soccer.ru 12:21