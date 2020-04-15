Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара превысил 75 рублей

По состоянию на 18.56 мск на максимуме доллар добирался 75,25 рубля, а курс евро - 82,09 рубля. Стоимость барреля нефти европейской марки Brent в среду вечером падала более чем на 7% и колебалась возле 27,5 доллара, следует из данных биржи ICE.
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Курс доллара превысил 75 рублей, евро — 82

Коммерсантъ12:33

Рубль вечером падает к доллару и евро на фоне очередного обвала нефти

Интерфакс12:48

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Евро вырос до 82 рублей

ТАСС11:14

Курс доллара продолжает подниматься на попытке трейдеров избежать риска

ПРАЙМ11:34

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:26

Курс доллара превысил ₽75 на фоне падения цен на нефть

РБК11:21
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Комментарии

Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
204
Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
303
Шоу-бизнес

Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ

Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
6
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
204
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,8K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,2K
Общество

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
391
Происшествия

Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых

Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
8
Общество

В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
4
Здоровье

В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24
1,4K
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
3,2K
Армия и оружие

Обнародован список инструкторов Швеции и Норвегии, готовивших украинских карателей

В распоряжение ТГ-канала «Сварщики» попал список военных инструкторов из скандинавских стран, обучавших украинских карателей га Донбассе.
Новостной фронт 05:15
15
Армия и оружие

Генсек НАТО рассказал о вкладе альянса в борьбу с коронавирусом

Силы стран НАТО провели более 100 воздушных операций по перевозке медицинских средств и техники в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Известия 13:43
Гаджеты

Apple представила новый iPhone SE

Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб.
Ведомости 11:35
405
Общество

Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
478
Политика

В Крыму исключили национализацию земель, принадлежащих иностранцам

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает иностранным гражданам и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и еще ряда регионов страны.
ИА Красная Весна 01:31
47
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,6K
Гаджеты

AMD выпустила три процессора семейства EPYC

Процессоры AMD EPYC 7Fx2 ориентированы на работу с базами данных SQL Server; поддержку гиперконвергентной инфраструктуры с рейтингом VMmark 3.1 до 47% выше (с использованием vSAN в качестве уровня хранения в кластере из 4 узлов); выполнение коммерческих высокопроизводительных вычислений (HPC) с высокой производительностью (до 94%) в отдельных приложениях для гидродинамического моделирования.
IT-World 08:28
Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
59
Авто

Фирма BMW запатентовала новый кроссовер

Баварский авто-мотопроизводитель запатентовал в Германии свой новый кроссовер BMW X8 M. Это будет купеобразная версия уже выпускающегося паркетника BMW X7, отличающаяся таже более мощным мотором.
UsedCars.ru вчера в 13:50
18
Происшествия

На Украине возле больницы произошёл взрыв

REGNUM 11:09
13
Общество

«Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала статью о коронавирусе в Чечне

"Новая газета" выполнила требование Роскомнадзора об ограничении доступа к материалу спецкорра Елены Милашиной о ситуации в коронавирусом в Чечне и после получения разъяснений от прокуратуры не исключает обжалования этого решения, сообщил "Интерфаксу" главный редактор издания Дмитрий Муратов.
Интерфакс 14:05
1
Музыка

«Хор Турецкого» впервые даст онлайн-концерт

Участниками онлайн-проекта «Шоу ON!» впервые станут арт-группы «Хор Турецкого» и Soprano.
Культуромания 13 апреля в 09:27
Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
247
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
4K
Кино

Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
654
Политика

ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов

В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
1,1K
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
27
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
387
Футбол

В Сети появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии формы "Ливерпуля" на следующий сезон.С нового сезона "мерсисайдцы" будут играть в форме бренда Nike.
Soccer.ru 12:21
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