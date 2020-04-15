По состоянию на 18.56 мск на максимуме доллар добирался 75,25 рубля, а курс евро - 82,09 рубля. Стоимость барреля нефти европейской марки Brent в среду вечером падала более чем на 7% и колебалась возле 27,5 доллара, следует из данных биржи ICE.

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