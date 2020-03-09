Экономика

Челнинские известияЧелнинские известияКурсы доллара и евро резко взлетели

Курсы евро и доллара взлетели по отношению к рублю на международных биржах до 82,2 и 72,4 рубля соответственно. Обновлены максимумы начала 2016 года. Причиной резкого скачка курса валют стало падение цен на нефть марки Brent.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
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Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах

Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
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В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

РИА Новости вчера в 18:27
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Энергетика

Bloomberg (США): Путин отворачивается от кронпринца Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти (Bloomberg)

Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии.
ИноСМИ вчера в 00:06
Политика

Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату

Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.
Красная весна 08:40
Политика

Эрдоган заявил о смягчении позиции США по закупкам Турцией С-400

Известия 08:13
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Кино

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
REGNUM 05:56
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 04:28
Энергетика

Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае–июне

Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае–июне пока нет соглашения между альянсом по стабилизации нефтянового рынка, заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман агентству Reuters.
Коммерсантъ 08:13
Финансы

Минфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках

«В целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении министерства.
Известия 07:56
Политика

Путин заявил об опасности передачи президентских полномочий Госсовету

Президент России Владимир Путин считает опасной передачу полномочия президентского характера Госсовету.
Lenta.ru 08:37
Кино

Скончался знаменитый актер Макс фон Сюдов

RuNews24.ru 03:32
Политика

Песков объяснил, как коронавирус повлиял на подготовку к Дню Победы

Изменения в план мероприятий подготовки к празднованию Дня Победы в связи с ситуацией распространения коронавируса не вносились, сообщило 10 марта со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА Новости.
Красная весна 07:41
Происшествия

Пропавший ивановский школьник найден мертвым

Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Российская газета 08:13
Киберспорт

У Call of Duty: Warzone и Modern Warfare будет общий боевой пропуск

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Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Шоу-бизнес

Трехлетний сын Собчак поцеловал девочку перед камерой

Трехлетний сын Собчак поцеловал девочку перед камерой "Невестка на горизонте объявилась", — радуются поклонники Ксении.
Экспресс газета 06:09
Авто

Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Renault Россия, новый Renault Kaptur создан в рамках актуальной стратегии бренда по обновлению и расширению модельного ряда в классе SUV (кроссоверов и внедорожников).
Автоновости дня 05:09
Шоу-бизнес

Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене

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Технологии

Киберпреступники атаковали пользователей MasterCard

Компания ESET, специализирующаяся на информационной безопасности, обнаружила новую фишинговую атаку на пользователей платёжной системы MasterCard.
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Паулу Коста считает, что Адесанье лучше было заниматься танцами

Бразильский боец Паулу Коста высказал свое негативное отношение к чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.
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Общество

Собянин создал оперативный штаб по экономическим вопросам

По словам Собянина, решение о создании оперативного штаба принято в связи с тем, что экономика российской столицы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках.
Интерфакс 07:27
Армия и оружие

Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

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Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
РБК 04:35
Здоровье

В липецких школах введен запрет на массовые мероприятия

С сегодняшнего дня и до особого распоряжения в образовательных учреждениях города вводится ограничение на проведение массовых научных, образовательных, культурных, спортивных мероприятий — конкурсов, олимпиад и так далее.
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Политика

В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17

В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.
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Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
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