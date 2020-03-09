Экономика
Челнинские известияКурсы доллара и евро резко взлетели
Курсы евро и доллара взлетели по отношению к рублю на международных биржах до 82,2 и 72,4 рубля соответственно. Обновлены максимумы начала 2016 года. Причиной резкого скачка курса валют стало падение цен на нефть марки Brent.
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Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Политика
Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах
Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Энергетика
Bloomberg (США): Путин отворачивается от кронпринца Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти (Bloomberg)
Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии.
Политика
Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату
Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Энергетика
Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае–июне
Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае–июне пока нет соглашения между альянсом по стабилизации нефтянового рынка, заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман агентству Reuters.
Финансы
Минфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках
«В целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении министерства.
Политика
Путин заявил об опасности передачи президентских полномочий Госсовету
Президент России Владимир Путин считает опасной передачу полномочия президентского характера Госсовету.
Кино
Скончался знаменитый актер Макс фон Сюдов
Политика
Песков объяснил, как коронавирус повлиял на подготовку к Дню Победы
Изменения в план мероприятий подготовки к празднованию Дня Победы в связи с ситуацией распространения коронавируса не вносились, сообщило 10 марта со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА Новости.
Происшествия
Пропавший ивановский школьник найден мертвым
Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Киберспорт
У Call of Duty: Warzone и Modern Warfare будет общий боевой пропуск
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Шоу-бизнес
Трехлетний сын Собчак поцеловал девочку перед камерой
Трехлетний сын Собчак поцеловал девочку перед камерой "Невестка на горизонте объявилась", — радуются поклонники Ксении.
Авто
Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Renault Россия, новый Renault Kaptur создан в рамках актуальной стратегии бренда по обновлению и расширению модельного ряда в классе SUV (кроссоверов и внедорожников).
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Технологии
Киберпреступники атаковали пользователей MasterCard
Компания ESET, специализирующаяся на информационной безопасности, обнаружила новую фишинговую атаку на пользователей платёжной системы MasterCard.
Единоборства
Паулу Коста считает, что Адесанье лучше было заниматься танцами
Бразильский боец Паулу Коста высказал свое негативное отношение к чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.
Общество
Собянин создал оперативный штаб по экономическим вопросам
По словам Собянина, решение о создании оперативного штаба принято в связи с тем, что экономика российской столицы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках.
Экономика
Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
Здоровье
В липецких школах введен запрет на массовые мероприятия
С сегодняшнего дня и до особого распоряжения в образовательных учреждениях города вводится ограничение на проведение массовых научных, образовательных, культурных, спортивных мероприятий — конкурсов, олимпиад и так далее.
Политика
В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17
В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.