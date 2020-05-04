Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
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Рубль сохранил позиции в течение дня после заметного падения при открытии торгов

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URA.Ru03 мая в 11:00

Курс евро на Мосбирже превысил отметку 83 руб. впервые с 22 апреля

ТАССвчера в 03:50

Курс доллара превысил ₽75 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 03:24

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

Коммерсантъвчера в 03:23

Эксперт объяснил, когда вырастет курс рубля к доллару

Свободная Пресса03 мая в 12:00

Курсы доллара и евро выросли более чем на полтора рубля

РИА Новостивчера в 04:23
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Комментарии

Армия и оружие

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Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

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Дженнифер Лопес вместо свадьбы устроила фотосессию на батуте

На фото, опубликованные исполнительницей в Instagram, радостная Джей Ло прыгает на батуте в белом платье, которое напоминает свадебное.
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Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

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Разведки Австралии и Британии открестились от обвинений в адрес Китая

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Вести.Ru вчера в 13:40
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ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

«Наши ПВО отражают агрессию в небе над провинцией Алеппо», — говорится в сообщении. Какие поселения и объекты были атакованы, не сообщается.
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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В Петербурге от коронавируса скончалась санитарка НИИ им. Вердена

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СМИ: Большинство системообразующих компаний России связаны с олигархами и госструктурами

Активисты волонтерского проекта RAVEN проанализировали позднеапрельскую редакцию списка системообразующих предприятий России и выяснили, кого преимущественно собираются спасать власти.
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Экономика

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
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Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Более 60 заразившихся коронавирусом в Свердловской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
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Новый сезон «Танцев со звездами» стал «самым беспрецедентным»

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Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»

В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
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Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство.
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В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru вчера в 10:40
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Наука

Создан новый штамм коронавируса, способный поражать мышей

Китайские молекулярные биологи вывели новый штамм коронавируса, который способен поражать мышей.
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Общество

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Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчётности, подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
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В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

Москва, 5 мая 2020, 07:43 — REGNUM Отказ левого двигателя стал причиной экстренного приземления в штатном режиме пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, 5 мая сообщают экстренные службы.
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Шоу-бизнес

Снимки постаревшего Андрея Губина удивили его поклонников

Фото постаревшего артиста очень удивили его поклонников. В апреле "мальчику-бродяге" исполнилось 46 лет.
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой

Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
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В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры

Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
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Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
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Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
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Герман Ткаченко, представитель форварда «Сельты» Фёдора Смолова, сообщил, что футболист вылетел в Испанию.
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В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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