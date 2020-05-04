Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
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Рубль сохранил позиции в течение дня после заметного падения при открытии торгов
Интерфаксвчера в 12:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:00, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Эрдоган: Турция больше не намерена мириться с нападениями в Идлибе
Анкара больше не намерена мириться с нападениями в зоне безопасности в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру вчера в 14:03
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес вместо свадьбы устроила фотосессию на батуте
На фото, опубликованные исполнительницей в Instagram, радостная Джей Ло прыгает на батуте в белом платье, которое напоминает свадебное.
RuNews24.ru вчера в 20:13
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Политика
Разведки Австралии и Британии открестились от обвинений в адрес Китая
Напомним, Daily Telegraph утверждала, что в досье, подготовленном разведывательным союзом «Пять глаз» («Five Eyes»: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания), Китай обвиняют в уничтожении доказательств вспышки коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 20:53
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
«Наши ПВО отражают агрессию в небе над провинцией Алеппо», — говорится в сообщении. Какие поселения и объекты были атакованы, не сообщается.
Известия вчера в 16:35
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика
СМИ: Большинство системообразующих компаний России связаны с олигархами и госструктурами
Активисты волонтерского проекта RAVEN проанализировали позднеапрельскую редакцию списка системообразующих предприятий России и выяснили, кого преимущественно собираются спасать власти.
Росбалт вчера в 20:34
Экономика
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета вчера в 05:44
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Более 60 заразившихся коронавирусом в Свердловской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:29
Шоу-бизнес
Новый сезон «Танцев со звездами» стал «самым беспрецедентным»
Bimru.ru вчера в 05:15
Здоровье
Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru вчера в 10:40
Наука
Создан новый штамм коронавируса, способный поражать мышей
Китайские молекулярные биологи вывели новый штамм коронавируса, который способен поражать мышей.
Pravda.Ru 03 мая в 08:52
Общество
Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов
Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчётности, подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском вчера в 22:13
Происшествия
В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100
Москва, 5 мая 2020, 07:43 — REGNUM Отказ левого двигателя стал причиной экстренного приземления в штатном режиме пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, 5 мая сообщают экстренные службы.
REGNUM 00:43
Шоу-бизнес
Снимки постаревшего Андрея Губина удивили его поклонников
Фото постаревшего артиста очень удивили его поклонников. В апреле "мальчику-бродяге" исполнилось 46 лет.
OAnews 03 мая в 14:50
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Здоровье
Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой
Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
Общество
В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры
Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK вчера в 01:26
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Общество
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости вчера в 21:01
Футбол
Форвард «Сельты» Смолов вылетел в Испанию
Герман Ткаченко, представитель форварда «Сельты» Фёдора Смолова, сообщил, что футболист вылетел в Испанию.
RT на русском вчера в 13:04
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru вчера в 06:38
Общество
«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова
Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье.
Газета.Ru вчера в 04:22
Здоровье
Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом
Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек.
RuNews24.ru вчера в 23:11