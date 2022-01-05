Рубль продолжил снижение в парах с долларом и евро, европейская валюта поднялась выше 87 рублей впервые с 27 августа, доллар подскочил выше 77 рублей — впервые с 21 апреля 2021, следует из данных Московской биржи.
«В соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - сообщил Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности.