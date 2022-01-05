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Курс доллара превысил 76 руб. впервые с апреля 2021 года

Рубль продолжил снижение в парах с долларом и евро, европейская валюта поднялась выше 87 рублей впервые с 27 августа, доллар подскочил выше 77 рублей — впервые с 21 апреля 2021, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости
Курс евро на 7:16 мск вырос на 51 копейку — 87,33 рубля, курс доллара - на 40 копеек — 77,2 рубля.
Lenta.ru
Аналитики предсказывают, что в среднем курс американской валюты будет держаться на отметке в 75,5 рубля в течении года, сообщает «Прайм».
Эхо Москвы
Нефть сорта WTI дорожает на 1,32% и торгуется на уровне $76,82 за баррель.
ТАСС

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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 77 рублей впервые с 21 апреля
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