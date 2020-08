Виноваты высокие ожидания: релиз стратегии Songs of Conquest в духе Heroes of Might Magic перенесли на 2021 год

Разработчики из шведской студии Lavapotion объявили, что стратегия Songs of Conquest, вдохновлённая Heroes of Might & Magic и Total War, не выйдет в этом году.