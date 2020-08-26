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Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля

Курс доллара вырос до 76,0025 по состоянию на 16.30 мск. По состоянию на 16.37 он стоил 75,93 руб. Курс евро в 16.47 достиг отметки в 89,71 руб. Индекс Мосбиржи к этому времени составлял 3043,1 пункта (+ 0, 46 %), долларовый индекс РТС ‒ 1264,12 (- 0, 24 %).В источнике
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РИА Новости

Курс доллара вырос до 76 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:27
Известия

Доллар поднялся до 76 рублей впервые с 22 апреля

Известия09:46
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 76 рублей

ТАСС09:28
RT на русском

Курс доллара впервые с апреля превысил 76 рублей

RT на русском11:57
Росбалт

Биржевой курс доллара поднялся выше 76 рублей

Росбалт09:53
Интерфакс

Курс евро превысил 89,6 руб. впервые с февраля 2016 года

Интерфакс09:50
Инфорос

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,43 рубля

Инфорос06:16

Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального
РБКвчера в 13:07
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс05:19
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