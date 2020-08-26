Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля

Курс доллара вырос до 76,0025 по состоянию на 16.30 мск. По состоянию на 16.37 он стоил 75,93 руб. Курс евро в 16.47 достиг отметки в 89,71 руб. Индекс Мосбиржи к этому времени составлял 3043,1 пункта (+ 0, 46 %), долларовый индекс РТС ‒ 1264,12 (- 0, 24 %).