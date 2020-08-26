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Ведомости

Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля

Курс доллара вырос до 76,0025 по состоянию на 16.30 мск. По состоянию на 16.37 он стоил 75,93 руб. Курс евро в 16.47 достиг отметки в 89,71 руб. Индекс Мосбиржи к этому времени составлял 3043,1 пункта (+ 0, 46 %), долларовый индекс РТС ‒ 1264,12 (- 0, 24 %).В источнике
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Банки.ру

Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии, доллар доходил до 76

Банки.ру12:19
Известия

Доллар поднялся до 76 рублей впервые с 22 апреля

Известия09:46
ПРАЙМ

Курс рубля к вечеру частично восстановился после обновления днем многомесячных минимумов

ПРАЙМ11:59
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 76 рублей

ТАСС09:28
РИА Новости

Курс доллара вырос до 76 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:27
Газета.Ru

Доллар достиг 76 рублей впервые с апреля

Газета.Ru09:45
РИА ТВОИ Новости

Во вторник средневзвешенный курс доллара вырос до 74,51 рубля

РИА ТВОИ Новостивчера в 09:38

На Кубани число действующих лесных пожаров сократилось до трех

В Краснодарском крае на утро 26 августа действуют три лесных пожара под Анапой, Геленджиком и Новороссийском, два из них локализованы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Деловая газета. Юг02:35
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Черчесов отказался вызвать Соболева в сборную из-за конфликта с Дзюбой

Отсутствие нападающего московского "Спартака" в числе приглашенных в сборную России по футболу игроков связано с его конфликтом с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Интерфакс-Спортвчера в 10:41
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Каково это — путешествовать почти со скоростью света

Работая над проектом Breakthrough Starshot, ученые решают проблемы экранирования, связи, подбирают камеры и аппаратуру, тип паруса и его форму, а также думают над тем, как аппарат замедлится, достигнув далекой звезды.
Популярная механикавчера в 05:26

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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