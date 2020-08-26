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REGNUM
REGNUM

Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля

Москва, 26 августа 2020, 16:36 — REGNUM Курс доллара на торгах в среду, 26 августа, поднимался выше 76 рублей впервые с апреля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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Взгляд.ру

Курс доллара обновил апрельский максимум

Взгляд.ру09:52
РИА Новости

Курс доллара вырос до 76 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:27
Интерфакс

Курс евро превысил 89,6 руб. впервые с февраля 2016 года

Интерфакс09:50
RT на русском

Курс доллара вырос до 76 рублей

RT на русском09:33
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 76 рублей

ТАСС09:28
Фонтанка.Ру

Курс доллара на бирже взлетел до апрельских отметок. Евро приблизился к 90 рублям

Фонтанка.Ру09:45
Lenta.ru

Курс рубля обвалился

Lenta.ru06:25

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
РБК08:59
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице Минздрава Омской области в социальных сетях.
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Ведомости09:57
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБК04:48
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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс05:19
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Роберт Паттинсон назвал любимую видеоигру, которая довела его до слез

Будущий Бэтмен назвал своей самой любимой видеоигрой Final Fantasy VII и даже признался, что смерть одного из ключевых персонажей японской RPG довела его до слез, хотя, по его словам, за всю жизнь он плакал не больше трех раз.
Российская газета09:45

Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
ТАСС03:27
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