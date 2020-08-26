Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля
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Москва, 26 августа 2020, 16:36 — REGNUM Курс доллара на торгах в среду, 26 августа, поднимался выше 76 рублей впервые с апреля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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