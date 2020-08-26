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Ведомости

Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля

Курс доллара на торгах Московской биржи впервые с 21 апреля превысил отметку в 76 рублей, следует из данных площадки.В источнике
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Взгляд.ру

Курс доллара обновил апрельский максимум

Взгляд.ру09:52
РИА Новости

Курс доллара вырос до 76 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:27
Интерфакс

Курс евро превысил 89,6 руб. впервые с февраля 2016 года

Интерфакс09:50
RT на русском

Курс доллара вырос до 76 рублей

RT на русском09:33
News.ru

Доллар подорожал до 76 рублей

News.ru09:31
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 76 рублей

ТАСС09:28
Фонтанка.Ру

Курс доллара на бирже взлетел до апрельских отметок. Евро приблизился к 90 рублям

Фонтанка.Ру09:45

Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
ТАСС03:27
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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