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TatCenter
TatCenter

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей

Курс евро на Московской бирже в четверг, 28 января поднялся выше 92 рублей впервые с 5 января. К 10.01 по московскому времени курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря. Ослабление рубля наблюдается на фоне дешевеющей нефти.В источнике
С чего всё началось
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи
 в четверг, 28 января, преодолел отметку 76 рублей впервые с 1 декабря — на открытии американская валюта торговалась по 76,1 рубля.
Известиявчера в 02:46
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Вечерняя Москва

Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Вечерняя Москвавчера в 11:36
Ньюс-НН

Доллар и евро растут в цене

Ньюс-ННвчера в 09:46
Финмаркет

Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» ростом

Финмаркетвчера в 02:20
РИА Новости

Курс доллара впервые с 1 декабря поднялся выше 76 рублей

РИА Новостивчера в 02:25
Свободная Пресса

Курс доллара бьет двухмесячные рекорды на бирже

Свободная Прессавчера в 03:07
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 76 рублей

ТАССвчера в 02:27
Саминвестор

Доллар упал почти на 60 копеек, а евро - на 45 копеек

Саминвестор27 января в 09:29

Минздрав объяснил причину снижения зарплат медиков в ноябре 2020 года

Пресс-службе Министерства здравоохранения России распространила заявление, в котором приводятся причины выявленного Росстатом снижения зарплат медицинских работников в ноябре 2020 года в сравнении с предыдущими месяцами.
Московский Комсомолец16:14

Азербайджан и Армения обменялись пленными при посредничестве миротворцев РФ

«Сегодня, в целях реализации трехстороннего заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, осуществлен очередной обмен пленными», - сообщил Рустам Мурадов.
ТК Звездавчера в 12:33