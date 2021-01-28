Курс евро на Московской бирже в четверг, 28 января поднялся выше 92 рублей впервые с 5 января. К 10.01 по московскому времени курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря. Ослабление рубля наблюдается на фоне дешевеющей нефти.

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С чего всё началось Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг, 28 января, преодолел отметку 76 рублей впервые с 1 декабря — на открытии американская валюта торговалась по 76,1 рубля. Известия вчера в 02:46