Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей
Курс евро на Московской бирже в четверг, 28 января поднялся выше 92 рублей впервые с 5 января. К 10.01 по московскому времени курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря. Ослабление рубля наблюдается на фоне дешевеющей нефти.В источнике
С чего всё началось
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи
в четверг, 28 января, преодолел отметку 76 рублей впервые с 1 декабря — на открытии американская валюта торговалась по 76,1 рубля.
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