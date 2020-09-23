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Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рубля.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
Коммерсантъ

Доллар превысил 77 рублей впервые с апреля

Коммерсантъвчера в 10:53
Lenta.ru

Курс доллара взлетел выше 77 рублей

Lenta.ruвчера в 10:33
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
RT на русском

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

RT на русскомвчера в 10:24
Российская газета

Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые за пять месяцев

Российская газетавчера в 10:57

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
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Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Фактывчера в 11:34
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«Нафтогаз Украины» внезапно оказался глубоко убыточной компанией

Киев, 23 сентября 2020, 12:03 — REGNUM Консолидированный чистый убыток группы «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн, говорится в промежуточной финансовой отчетности компании.
REGNUMвчера в 05:03

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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30 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

24 сентября в Амурской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса: 22 - в Благовещенске, по два - в Свободном и Благовещенском районе, по одному - в Райчихинске, Тынде, Ивановском и Тындинском районах.
Телепорт05:31
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Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия23:05
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Джабаров назвал протесты в Белоруссии репетицией событий в России

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что Запад провоцирует волнения в Белоруссии в качестве репетиции перед выборами в Госдуму в 2021 году.
Московский Комсомолец05:10
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«Уотфорд» предлагал Кузяеву однолетний контракт

Далер Кузяев, ранее защищавший цвета санкт-петербургского "Зенита", может перебраться в Англию В услугах игрока заинтересован британский футбольный клуб "Уотфорд", на текущий момент выступающий в Чемпионшипе – во втором по статусу футбольном дивизионе страны.
Честный рейтинг букмекеров05:54