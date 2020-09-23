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Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рубля.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБК11:36
Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвы10:30
Газета.Ru

Доллар превысил 77 рублей на Мосбирже впервые с апреля

Газета.Ru10:33
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс10:33
Коммерсантъ

Доллар превысил 77 рублей впервые с апреля

Коммерсантъ10:53
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новости10:23
Москва 24

Курс доллара впервые с апреля вырос до 77 рублей

Москва 2410:22

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Интерфакс02:57
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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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Аксенов поручил расследовать отказы в госпитализации с пневмонией

«По каждому обращению, где люди с тяжёлыми пневмониями жалуются, что их не госпитализируют, персонально мне каждый день докладываете в телефонном режиме», – дал поручение министру здравоохранения республики Игорю Чемоданову Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь04:22
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Комиссия ГД подготовила обращение в бундестаг по инциденту с Навальным

Комиссия Госдумы РФ подготовила обращение к коллегам из бундестага по созданию рабочей группы по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
РИА Новости11:49
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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