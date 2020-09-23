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Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара в ходе торгов достиг 77 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с апреля. К 17:25 мск доллар достиг отметки в 77,07 рубля.В источнике
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Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъвчера в 13:50
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
Компания

Доллар поднялся выше 77 рублей

Компаниявчера в 11:02
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвывчера в 10:30
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54

Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

В рамках создания инфраструктуры курорта в 2017–2018 годах на строительство механической системы оснежения было потрачено 505,3 млн рублей, из них 480 млн рублей федерального бюджета, 25,3 млн рублей — республиканского.
Известиявчера в 02:10
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщает "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
РИА Новости22:18
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Акции «Яндекса» подскочили на 4,45% на новости о покупке TCS Group

Акции "Яндекса" подскочили на 4,45% — верхней планки, установленной до открытия торгов Московской биржей, и продолжают отыгрывать новости о покупке TCS Group Holding, бумаги которой коррекционно снижаются, следует из данных торгов Московской биржи.
ПРАЙМвчера в 03:23
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Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом

Незадолго до выхода выпуска в эфир Арзамасова впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным. — подписала снимок Елизавета Арзамасова, очевидно предполагая появление негативных комментариев.
WMJ.ruвчера в 16:00

Константин Сонин: «Не нужно придумывать белорусов, которые хотят быть в России»

Получается, это нужно сделать такой скачок: во-первых, там нужно придумать людей, которые так же хотят быть в России, придумать, что там есть какой-то гражданский раскол типа Донбасса, а после этого отреагировать на вот этот придуманный и сделанный нами раскол.
Новые Известия22 сентября в 07:07

Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин

Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс» и, в частности, четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.
РБК23:30