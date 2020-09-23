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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Биржевой курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с апреля

Впервые с апреля 2020 года биржевой курс доллара на торговой онлайн-площадке "Форекс" поднялся выше 77 рублей.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Доллар США и евро активно растут на "Московской бирже" вечером в среду. При этом курс доллара поднялся выше 77 руб./$1, евро торгуется вблизи 90 руб./EUR1. Курс доллара в 17:17 составил 76,99 руб./$1, поднявшись на 88,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
Интерфакс10:33
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Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъ13:50
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБК11:36
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс10:33
Газета.Ru

Доллар превысил 77 рублей на Мосбирже впервые с апреля

Газета.Ru10:33
Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвы10:30
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новости10:23
Москва 24

Курс доллара впервые с апреля вырос до 77 рублей

Москва 2410:22

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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Великобритания начала глушить радары российских С-400 в Крыму

Сообщается, что у границ России в последнее время было замечено порядка тридцати военных самолетов Великобритании, которые, по мнению экспертов, патрулируют территорию с целью выявления уязвимых мест противовоздушной обороны России.
Evo-rus.com10:08
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Руководство реставрационной компании «Меандр» было задержано

По сообщению интернет-издания «Фонтанка.ру», генеральный директор компании «Меандр» Елена Завадская и Евгений Ярмош, с которым компанию принято ассоциировать, были задержаны в Санкт-Петербурге сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета и доставлены в столицу.
RuNews24.ru10:23
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Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия13:01
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