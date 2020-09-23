Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.