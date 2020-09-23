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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля

Отмечается, что в среду, 23 сентября, курс доллара в ходе торгов вырос на 1,2 процента и составил 77,12 рубля. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 22 апреля 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Доллар США и евро активно растут на "Московской бирже" вечером в среду. При этом курс доллара поднялся выше 77 руб./$1, евро торгуется вблизи 90 руб./EUR1. Курс доллара в 17:17 составил 76,99 руб./$1, поднявшись на 88,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
Интерфакс10:33
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Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъ13:50
Москва 24

Курс доллара впервые с апреля вырос до 77 рублей

Москва 2410:22
Известия

Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Известия10:43
Газета.Ru

Доллар превысил 77 рублей на Мосбирже впервые с апреля

Газета.Ru10:33
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс10:33
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новости10:23
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБК11:36

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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Роспотребнадзор: медицинская маска снижает риск ОРВИ в 1,8 раза

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что использование медицинской маски может снизить вероятность заражения респираторными инфекциями почти в два раза, а использование перчаток – более чем в один раз.
ToDay News Ufa08:10
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Гент — Динамо (Киев) 0:1 (1-й тайм)

Портал «Глас.ru» опубликовал информацию о том, что киевская команда «Динамо» и бельгийский клуб «Гент» проведут матч в одноименном городе на «Геламко Арене» 23 сентября.
CT news08:28