Отмечается, что в среду, 23 сентября, курс доллара в ходе торгов вырос на 1,2 процента и составил 77,12 рубля. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 22 апреля 2020 года.

С чего всё началось Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей Доллар США и евро активно растут на "Московской бирже" вечером в среду. При этом курс доллара поднялся выше 77 руб./$1, евро торгуется вблизи 90 руб./EUR1. Курс доллара в 17:17 составил 76,99 руб./$1, поднявшись на 88,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Интерфакс 10:33