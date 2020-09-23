Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля
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Отмечается, что в среду, 23 сентября, курс доллара в ходе торгов вырос на 1,2 процента и составил 77,12 рубля. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 22 апреля 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей
Доллар США и евро активно растут на "Московской бирже" вечером в среду. При этом курс доллара поднялся выше 77 руб./$1, евро торгуется вблизи 90 руб./EUR1. Курс доллара в 17:17 составил 76,99 руб./$1, поднявшись на 88,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
Интерфакс10:33
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