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Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рубля.В источнике
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Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54
Lenta.ru

Курс доллара взлетел выше 77 рублей

Lenta.ruвчера в 10:33
Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъвчера в 13:50
Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвывчера в 10:30
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23

В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе
Газета.Ru18:34
52

Как хихикают крысы, выяснили британские ученые

Исследование, опубликованное 21 сентября в журнале Current Biology, предполагает, что эти высокочастотные звуки похожи на человеческий смех, и количество смеха напрямую связано с тем, насколько позитивно воспринимают крысы щекотку.
LentaChel.ru22 сентября в 10:58
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Власти Иркутской области проверят сейсмоустойчивость домов 335 серии

Сегодня, 23 сентября, губернатор региона Игорь Кобзев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности дал поручение подготовить материалы для рассмотрения вопроса о вхождении в 2021 году в федеральную программу по обследованию на сейсмоустойчивость домов 335 серии.
Наш Севервчера в 07:56
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На Аляске приступили к снятию памятника Баранову с постамента

Власти города Ситка, который расположен в американском штате Аляска, приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты19:10
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБКвчера в 05:42
6

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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