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Газета.Ru
Газета.Ru

Доллар превысил 77 рублей на Мосбирже впервые с апреля

Курс доллара поднялся и превысил 77 рублей на Мосбирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъвчера в 13:50
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54
Lenta.ru

Курс доллара взлетел выше 77 рублей

Lenta.ruвчера в 10:33
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
Компания

Доллар поднялся выше 77 рублей

Компаниявчера в 11:02

Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.
RT на русскомвчера в 16:46
3

Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на публикацию штабом тренера Этери Тутберидзе переписки своей жены Яны Рудковской с Алиной Загитовой, в которой та якобы попыталась переманить фигуристку.
Rambler News Serviceвчера в 05:01
14

В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России" не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25

Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАССвчера в 07:39
14

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUMвчера в 09:49
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 10:50
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