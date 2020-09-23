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Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени, курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рублей.В источнике
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ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС10:54
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новости10:23
Фонтанка.Ру

Доллар на бирже взлетел до апрельских отметок

Фонтанка.Ру10:35
Lenta.ru

Курс доллара взлетел выше 77 рублей

Lenta.ru10:33
Газета.Ru

Доллар превысил 77 рублей на Мосбирже впервые с апреля

Газета.Ru10:33
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс10:33
Известия

Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Известия10:43

Российская уборщица стала главой поселения и растерялась

В Костромской области местная жительница Марина Удгодская, которая работала уборщицей в здании администрации и стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, растерялась от того, как проголосовали люди.
Lenta.ru10:16
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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