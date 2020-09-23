Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рубля.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъвчера в 13:50
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
Компания

Доллар поднялся выше 77 рублей

Компаниявчера в 11:02
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвывчера в 10:30
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54

В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России" не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
2

Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM22 сентября в 03:35
152

Прокуратура Болгарии обвинила двух дипломатов России в шпионаже

В январе власти Болгарии уже объявили персонами нон грата двух других российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, а министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева заявила, что дипломаты, скорее всего, будут высланы из страны.
Известиявчера в 10:15
215