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Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рубля.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
Коммерсантъ

Доллар превысил 77 рублей впервые с апреля

Коммерсантъвчера в 10:53
Lenta.ru

Курс доллара взлетел выше 77 рублей

Lenta.ruвчера в 10:33
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
RT на русском

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

RT на русскомвчера в 10:24
Российская газета

Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые за пять месяцев

Российская газетавчера в 10:57

Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации

Сам Киркоров-старший назвал сообщения о госпитализации из-за проблем с сердцем "ерундой" и рассказал, что недавно вернулся из Сочи, сдал тест на COVID-19, а сейчас отдыхает на даче и чувствует себя хорошо, передает Telegram-канал LifeShot.
Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации
iReactor09:17

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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Осужденный за взятку и мошенничество Рушан Юсупов назначен главбухом госучреждения

Напомним, в июле 2018 года Рушан Юсупов был признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, совершенное в значительном размере).
Взгляд-инфо02:48
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Mazda сертифицировала новый кроссовер CX-30 для России

В РФ паркетник будет доступен с 2,0-литровым бензиновым двигателем с отдачей 150 л.с. В "базе" Mazda CX-30 полагается "механика" и передний привод, а за доплату предусмотрена 6-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.
Новые автомобили05:17
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